UDMR rămâne la guvernare, cu un vicepremier şi două ministere în Guvernul Bolojan

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis un mesaj duminică, pe Facebook, prin care a anunţat că partidul va rămâne la guvernare în noua coaliţie PSD–PNL–USR–UDMR. În Guvernul Bolojan, UDMR va avea un vicepremier şi două ministere.

"Astăzi, în ședința consiliului permanent, acum câteva minute, am luat decizia să participăm la noua coaliție de guvernare împreună cu Partidul Social Democrat, cu Partidul Național Liberal, cu USR și la Camera Deputaților cu grupul minorităților naționale. Ne așteaptă o perioadă foarte grea. Avem un deficit de peste 9% de anul trecut și crește și datoria publică. Trebuie să adoptăm măsuri prin care reducem deficitul și predictibilitatea bugetului. Trebuie să luăm măsuri prin care statul este pus la o cură de slăbire. Nu cetățeni, ci, în primul rând, acele instituții trebuie să plătească prețul crizei care au crescut peste măsură. De aceea, anul trecut, la alegerile parlamentare, am cerut votul comunității noastre pentru a participa, dacă sunt îndeplinite condițiile, la guvernare. Așa am fost în guvern în prima jumătate a anului 2025 și după decizie, decizia de azi, vom continua guvernarea alături de viitorii noștri de parteneri", a transmis Hunor, pe Facebook.

"Anul trecut, prin cheltuielile absolut halucinante, deficitul a crescut la peste 9,3%. România are în acest moment cel mai mare deficit și cea mai mare datorie publică din regiune. Trebuie să lucrăm pentru a reduce ambele. Noi, noul Guvern, vom avea trei membri în cabinet. Vom lucra pentru a îndeplini toate sarcinile aceste două ministere și sunt convins că vom reuși prin prelitibilitate, seriozitate, echilibru și implicare", a adăugat el.

Din partea UDMR, în noul Guvern vor face parte Cseke Attila, la Ministerul Dezvoltării şi Demeter Andras Istvan, la Ministerul Culturii, iar vicepremierul va fi Tanczos Barna.

"La alegerile de anul trecut am cerut un mandat clar: să apărăm cetățenii și comunitatea noastră din interiorul Guvernului și să punem statul la dietă.

Acesta este obiectivul nostru și în perioada dificilă care urmează: să reducem deficitul bugetar astfel încât povara să fie suportată, în primul rând, de instituțiile statului și cât mai puțin de cetățeni", a concluzionat el.