Călin Popescu-Tăriceanu, despre cooptarea USR în guvernul Bolojan: "E ca şi cum ai aduce copilul tălâmb în clasă"

El a criticat şi decizia de a aduce partidul la guvernare, spunând că este "ca şi cum ai aduce copilul tălâmb în clasă". Foto: Captură Antena 3 CNN

Fostul prim-ministru al României, Călin Popescu-Tăriceanu, a criticat, în direct la Antena 3 CNN, miniştrii USR-ului din Guvernul Bolojan. El a spus că, pentru a deveni ministru la 31 de ani trebuie să fi "un geniu", sau eşti întredptăţit dacă "ai făcut ceva absolut remarcabil". El a criticat şi decizia de a aduce partidul la guvernare, spunând că este "ca şi cum ai aduce copilul tălâmb în clasă".

"Am avut curiozitatea astăzi, când am văzut că aceste nume, care sunt vehiculate din partea USR-ului, în special, par să fie cele care vor ocupa pozițiile ministeriale. M-am uitat în CV-ul lor și am rămas foarte surprins. Sunt două doamne, Oana Țoiu și Diana Buzoianu. Una din el are 31 de ani. M-am uitat și am spus ok, să vedem ce experiență are. Nu întotdeauna vârsta este un element definitoriu. Cu toate că la 31 de ani să devii ministru, probabil că da (N.r. - este un element definitoriu). Dacă ești un geniu, dacă ai făcut ceva absolut remarcabil până la 31 de ani, să spunem că ar fi îndreptățit", a spus Tăriceanu.

El a continuat spunând că este "un gest foarte riscant" faptul că USR a pus, în funcţia de ministru, două persoane cu "studii relativ modeste, zero experienţă profesională şi aproape zero experienţă politică".

"M-am uitat în CV și vă spuneam că am văzut niște studii relativ modeste, zero experiență profesională, aproape zero experiență politică și ești pus să gestionezi fie Ministerul de Externe, fie cealaltă doamnă Ministerul Mediului. Mi se pare un gest foarte riscant la de un partid, un gest riscant din partea celor care le-au desemnat", a continuat el.

Fostul prim-ministru a continuat, spunând despre viitoru ministru al Apărării, Ionuţ Moşteanu, că nu sunt suficiente cele două mandate de parlamentar pentru a ajunge ministru.

"Am văzut că este desemnat la Ministerul Apărării un domn Moșteanu, nu-l cunosc personal, dar tot așa m-am uitat să văd cine e, care e cartea lui de vizită. Niște studii precare, 3 ani pe la Politehnică, 3 ani după aceea la o universitate privată cu un nume de i s-a dus buhu. Tot așa, cu o experiență politică câștigată în ultimii ani, a fost, cred că parlamentar, două mandate. Acesta acest lucru nu e suficient. Adică, dacă cineva te parașutează în Parlament și ai devenit membru al Camerei sau al Senatului, nu înseamnă deja că ai căpătat experiență și că ai și capacitate. Iresponsabilitatea aceasta pe care o văd în desemnările pe care le-au făcut cei de la USR este acompaniată de o atitudine agresivă în general și cuplată cu un infantilism politic la foarte mulți dintre ei. Nu vreau să generalizez. Poate sunt și oameni care au, eu știu, o pregătire, o carte de vizită măcar profesională, dacă nu politică", a spus el.

Tăriceanu a afirmat că, aducând USR-ul la guvernare, este ca şi cum "ai aduce copilul tălâmb în clasă, în condiţiile în care tu ai linişte şi funcţionează orele".

"Ei bine, nu știu de ce s-a recurs la această formulă politică de a include USR-ul în guvern, decât ca să i se facă, probabil, noului președinte ales pe plac. Pentru că formula care asigura o majoritate stabilă în Parlament între PSD, PNL și UDMR, în ordinea ponderii, a funcționat foarte bine băgând USR-ul în guvern, nu știu cum să vă spun, cred că este cum ai aduce copilul tălâmb în clasă, în condițiile în care tu ai liniște și funcționează orele", a spus el.