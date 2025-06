Netanyahu s-a rugat pentru Trump la Zidul Plângerii, după ce președintele SUA a ordonat atacul asupra Iranului

Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a mulţumit duminică preşedintelui american Donald Trump pentru intervenţia sa militară în Iran, într-o rugăciune special dedicată lui la Zidul Plângerii din Ierusalim, relatează AFP, potrivit Agerpres. Pe social media a apărut o imagine cu prim-ministrul Israelului lângă Zidul Sfânt, iar alta, cu cererile pe care le-a avut pentru divinitate.

În rugăciunea, din care biroul Zidului Plângerii a publicat imagini, Netanyahu îi cere lui Dumnezeu să "îl binecuvânteze, să îl protejeze şi să îl ajute pe preşedintele american Donald Trump, care a avut curajul să alunge răul şi tenebrele din lume".

După această scurtă rugăciune, premierul israelian a strecurat o hârtie în crăpăturile zidului, o tradiţie seculară în acest loc sfânt care poartă inscripţia "Poporul lui Israel s-a ridicat – Poporul lui Israel este viu!". Înaintea acestei rugăciuni, Netanyahu i-a mulţumit preşedintelui american pentru atacul "îndrăzneţ" al SUA asupra instalaţiilor nucleare strategice iraniene, el considerând acest atac un "punct de cotitură istoric" care ar putea aduce pacea în Orientul Mijlociu.

