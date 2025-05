Se conturează Guvernul, după întâlnirea de la Cotroceni. De luni încep negocierile. "Vor fi şi momente în care să iasă şi scântei"

Foto: Presidency.ro

Preşedintele interimar al USR, Dominic Fritz, a anunţat, vineri, după întâlnirea convocată la Palatul Cotroceni cu liderii partidelor pro-europene, că de luni va începe negocierea între PSD, PNL, UDMR şi USR pe programul de guvernare, dar că partidul său nu a luat încă o decizie, pentru că pune nişte condiţii pentru a participa la viitorul Executiv. "USR nu va face parte dintr-un guvern care nu va face reforme şi de aceea trebuie să începem cu reduceri de cheltuieli. Statul e prea gras şi trebuie să facă o cură de slăbire", a spus Fritz.

"Am avut o discuţie la Cotroceni între cei patru lideri ai partidelor pro-europene şi Preşedintele Dan. A fost o discuţie productivă. Toata lumea a fost conştientă de responsabilitatea pe care o avem pentru a avea un guvern. Vreau să spun că nu am facut întelegeri pe posturi. Ne-am focusat pe a crea un cadru de negocieri pentru acest guvern. De luni avem echipe ca într-o saptamana sa vedem măsuri consensuale şi difereţele de viziune", a declarat Dominic Fritz.

Acesta a spus că "nu este neapărat o Coaliţie naturală ideologic, dogmatic, istoric, mai ales între USR şi PSD şi totuşi am simţit o deschidere pentru a asculta şi pentru a sonda care sunt măsuri şi idei".

"Nu mă aştept ca procesul care începe de luni să fie uşor, mă aştept să fie şi momente în care să iasă şi scântei. În discuţia de astăzi s-au pus bazele unei colaborări foarte constructive. Decizia USR va fi luată când vom vedea pachetul integral agreat. USR nu va face parte dintr-un guvern care nu va face reforme şi de aceea trebuie să începem cu reduceri de cheltuieli. Statul e prea gras şi trebuie să facă o cură de slăbire", a explicat preşedintele interimar al USR.

Se conturează premisele pentru o coaliție largă proeuropeană

"Eu aș spune că se conturează premisele pentru o coaliție largă proeuropeană, dar dacă aceste premise apoi produc și rezultatul acestei coaliții este încă un semn de întrebare. Pentru că, într-adevăr, acum am stat de vorbă noi patru lideri cu președintele țării, fiecare ne-am expus părerile pe care le auzim în partidele noastre, dar la sfârșitul acestui proces fiecare dintre noi va trebui să se întoarcă spre membrii partidului, către forurile statutare și să spună: uite, asta este ce am obținut pentru țară, asta este ce am obținut pentru alegători și pentru partid și vă rog să spuneți da sau nu. Și tocmai de aceea cred că cel mai important în perioada următoare este să creștem încrederea între parteneri. Pentru asta a fost un bun pas această întâlnire de astăzi, dar și să fim suficient de concreți ca posibilele conflicte, tensiuni să fie puse pe masă și să stăm cât trebuie pentru a găsi o bază comună și măsuri care integrează toate punctele de vedere, pentru că dacă acum doar facem ceva pe hârtie sau doar ne mulțumim cu împărțeala unor posturi fără să agreăm concret și fără ca toată lumea să aibă aceeași idee despre care vor fi măsurile care trebuie luate, atunci va fi un guvern instabil.

Astăzi nu a fost momentul în care să excludem variante. Am discutat toate variantele. Am discutat avantajele, dezavantajele, preferințe și așa mai departe. E evident că nu există o poftă foarte mare pentru un premier tehnocrat. Eu am spus deja că eu consider, alături de mulți colegi din USR, că un astfel de premier ar fi mult prea slab pentru măsurile dure de care este nevoie. Dar încă o dată: momentan încă suntem în scenariul în care fiecare poate să pună pe masă ce dorește, în care nu putem să excludem nimic din start. Încă o dată: eu ies mai optimist din această întâlnire. Am discutat toate variantele. Eu nu vreau să vorbesc acum pentru ceilalți cine ce părere are despre ce variantă. Ce pot să vă spun este că am discutat într-un mod deschis avantajele și dezavantajele acestor variante. Eu pentru USR pot să exclud varianta unei rocade. Nu este o formă de guvernare sănătoasă pentru România", a mai explicat Fritz.

„Sunt mai multe alternative pe masă"

Preşedintele Nicuşor Dan a a avut, vineri, discuţii cu liderii PNL, PSD, USR și UDMR pentru formarea unui nou Guvern. Șeful statului a afirmat însă că nu se vor împărți funcții.

„Am avut alaltăieri discuţii partid cu partid, care au decurs foarte bine, şi ieri (joi - n.r.) a fost o comisie, un grup de lucru format din reprezentanţi ai partidelor, care a ţinut cam trei ore şi jumătate-patru, eu am fost o oră şi jumătate la început, şi a fost foarte bine”, a declarat, vineri, jurnaliştilor, Nicuşor Dan.

Întrebat la ce se aşteaptă după discuţiile de vineri cu liderii partidelor, el a afirmat: „Este o primă întâlnire pentru formarea Guvernului. Am spus că în paralel avem discuţii pe deficit şi discuţii pe Guvern”.

Întrebat dacă vineri se vor împărţi funcţii, el a răspuns: „Nu, nu, nicidecum”.

„Am agreat toţi că pentru discuţiile pe Guvern, pentru a nu exista sau pentru a fi cât mai puţine discuţii ulterior, trebuie să fie un acord care să fie cât mai complet. Deci este o primă discuţie, probabil că vor fi câteva, în care vom agrea care este modul de lucru, în ce mod se scrie acordul de guvernare, în paralel programul de guvernare, deci e prima discuţie din mai multe”, a adăugat Preşedintele Dan.