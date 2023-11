George Simion a făcut testul anti-drog, în prezența unei echipe Antena 3 CNN | La ora 17 află rezultatul, în direct

Liderul formațiunii AUR a făcut, astăzi, testul anti-drog în prezența unei echipe Antena 3 CNN.

Simion s-a deplasat la Spitalul Obregia, unde a aflat că trebuie să dea o probă de urină, nu de sânge, cum a mărturisit că se aștepta.

Liderul AUR susține că face acest demers, după ce a fost acuzat de adversari politici că s-ar afla sub influența substanțelor interzise.

"Un adversar politic de la USR a spus că am consumat droguri sau că sunt prea energic în ședințele de plen. Şi am venit la dvs cu echipa de filmare să îmi fac un test, să arătăm oamenilor dacă aceste acuzații sunt adevărate sau nu. Eu am curajul să fac acest test. Sper să aibă şi alţii curajul să îl facă", a spus el.

Simion susține că nu a consumat niciodată droguri ci doar alcool, "câteodată".

Citește și: George Simion, demers periculos: le cere românilor să nu îşi mai plătească taxele la stat

"Am înțeles că sunt niște domni de la USR care fac în mod regulat asta (consumă droguri, n.r.), acasă. Am auzit de fostul premier Cîțu, de persoane din anturajul său. Dar nu cred (...) Ar trebuit să fie testați toți cei aflați în serviciul public. Dacă ar veni aici (să facă testul anti-drog) membrii Parlamentului, unii n-ar trece. Ați găsi 20 - 30 din totalul de 466 care n-ar trece testul", a estimat el.

După aceste precizări, șeful AUR a fost invitat să dea proba de urină și vrut să plece cu o sticlă de apă de o jumătate de litru, alături de containerul specializat pentru recoltare.

El a fost oprit însă de echipa Antena 3 CNN și, drept urmare, Simion a băut și restul apei din sticlă.

Rezultatul testului va fi făcut public miercuri, la ora 17, în direct la Antena 3 CNN.