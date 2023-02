Lia Olguţa Vasilescu, despre cutremurul de 5.7 din Gorj: "S-a simţit foarte rău"

Lia Olguţa Vasilescu, edilul Craiovei, a povestit cum s-a simțit cutremurul de 5.7 produs, astăzi, în Gorj şi care este bilanțul pagubelor.

Sursa foto: Facebook | Profimedia

Cutremurul de 5,7 pe Richter s-a produs în zona seismică Olteina Gorj şi s-a resimtit la 102km NV de Craiova, 120km SV de Sibiu, 146km V de Pitesti, 161km SE de Timisoara, 183km SE de Arad, 195km S de Cluj-Napoca, 204km E de Belgrade, 208km E de Zemun, 212km NE de Nis, 212km V de Brasov", se arată într-o informare a INFP.

Seismul a fost urmat de cinci replici cu magnitudinea de 3.5, 3.4, 2.8, 2.8, 4,2 toate având epicentrul în Gorj.

Întrebată cum s-a simțit cutremurul de 5.7, edilul Craiovei a spus:

"Nu există nicio pagubă și nicio victimă. Acum am discutat cu cei de la poliția locală. Nici pe ISU, nici pe poliția locală nu s-a reclamat nici măcar o cădere de cărămidă.

Foarte rău s-a simțit. Eu am fost în primărie. Primăria este construită pe structură metalică. Vă dați seama că s-a simțit foarte rău. Au fost câteva atacuri de panică între funcționari, dar din fericire suntem bine.

Nimeni nu a pățit nimic și important este că nicăieri nu am avut niciun fel de paguba.

Am discutat cu cei de la poliția locală și ei fac verificări peste tot. Deci nu, nu există. Nu avem absolut nimic. Nici pe telefonul cetățeanului. Nicio sesizare.

Eram am pe hol, vorbeam cu cineva, am rămas tot pe hol, am văzut toți funcționarii care au ieșit. Nu am încercat să ieșim din clădire au fost 5-6 secunde nu cred că a fost mai mult.

Oamenii s-au calmat și au intrat înapoi în clădiri", a spus edilul Craiovei Lia Olguţa Vasilescu în emisiunea Decisiv de la Antena 3 CNN.

Mai multe avarii s-au produs la clădiri și mașini în urma cutremurului cu magnitudinea 5,7 produs marți în Gorj.

Zeci de oameni au iești în stradă la Târgu Jiu după cutremurul petrecut astăzi. Din clădirea primăriei au căzut mai multe țigle și cărămizi.

La fața locului a fost prezentă o autospecială cu scară, cu ajutorul căreia pompierii au îndepărtat bucățile din clădire cu risc de prăbușire. Zeci de oameni au fost evacuați de autorități. Acestora li s-a cerut de asemenea, să se îndepărteze de clădiri pentru a evita pericolul unui accident în care alte bucăți din clădiri să se desprindă și să cadă peste ei.

Printre clădirile afectate este și biserica Tismana, din turla căreia s-au desprins mai multe bucăți și au căzut într-o parcare.

Pompierii din Gorj au fost chemați din turele libere, pentru a suplimenta echipajele, în urma cutremurului de marți, de 5,7 grade, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).