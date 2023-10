Ministrul Familiei intervine în scandalul poliţistului bătăuş de copii: "Am solicitat trimiterea Corpului de Control la Giurgiu"

Ministrul Familiei, Natalia Intotero, a anunţat vineri, după cazurile de nereguli semnalate la centre pentru copii şi case familiale din Giurgiu, că i-a cerut premierului Marcel Ciolacu trimiterea Corpului de Control la Giurgiu, pentru a verifica întreaga situaţie de la Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Sursa foto: Facebook I Natalia Intotero

"Ministerul de Interne, respectiv Inspectoratul județean de poliție Giurgiu, a sesizat Parchetul azi dimineață după apariția acelui filmuleț în spațiul public și în egală măsură am făcut solicitare către domnul ministru și către domnul prim-ministru pentru a-l ruga să se trimită Corpul de Control de la nivelul cancelariei", a declarat ministrul Familiei la Antena 3 CNN.

"Am fost ieri seară autosesizându-mă după ce am primit alte filmulețe și am constatat la fața locului o situație foarte tensionată între beneficiari și cei care au grijă de copii.

De asemenea, un limbaj nu tocmai adecvat din partea unora.

Am înțeles că șefa care răspundea de centru a fost schimbată în cursul zilei de astăzi", a mai spus Natalia Intotero.

Vă amintim că un poliţist a fost filmat în timp ce bătea şi ameninţa nişte copii de la un orfelinat din Giurgiu.

El este acum cercetat disciplinar de şefi.