"Toți apropiații mei au văzut transformările": Mărturia demnitarului PSD care s-a făcut șaman în Jungla Amazoniană

Victor Alexeev a fost secretar de stat la Ministerul Românilor de Pretutindeni. Acesta a povestit în direct la Antena 3 CNN ce l-a împins spre meseria de șaman în Jungla Amazoniană.

Fost secretat de stat PSD, la Ministerul Românilor de Pretutindeni, Victor Alexeez s-a hotărât să lase viața de politician pe cea de șaman în Jungla Amazoniană.

Acesta a povestit experiența sa de acolo, dar și ce l-a determinat să facă această schimbare, în direct la Antena 3 CNN.

"Eu în această viață am trăit mai multe vieți unde am avut suișuri și coborâșuri. Tot timpul când am conștientizat faptul că nu știu dacă mai doresc să fiu secretar de stat, nu știu dacă mai doresc să fiu demnitar de stat, am căutat niște răspunsuri la niște întrebări. Cândva am avut o tangență când am lucrat în Poliția Națională a Republicii Moldova unde am lucrat cu un hipnoterapeut.

Am văzut eficacitatea acestor metode. Am practicat în scurt timp și am văzut efectele. Toți apropiații mei au văzut transformările. Nu mai am nici o dependență. Sunt trei ani de când eu vin aici în Los Sacelas", a declarat Victor Alexeez în cadrul emisiunii Decisiv.

