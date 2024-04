Spania, prima reacţie după ce ISIS ameninţă cu atentate la meciurile din Champions League

O imagine în care apare un bărbat înarmat şi cu cagulă, pe care scrie “Ucideţi-i pe toţi!”, a fost publicată de fundaţia Al Azaim, responsabilă cu difuzarea mesajelor din partea ISIS.

În aceeaşi imagine, pe fundal apar stadioanele Parc des Princes din Paris, Santiago Bernabeu şi Metropolitano din Madrid, alături de Emirates Stadium din Londra.

"Pentru moment, nimic nu s-a schimbat în organizarea partidei de pe Bernabeu, unde erau deja activate măsuri de securitate speciale, acesta fiind considerat de Ministerul de Interne un meci cu factor mare de risc.

Madridul a prezentat dovezi clare despre cum se organizează astfel de meciuri și știe cum să țină situația sub control, deși este adevărat că scenariul se schimbă după amenințarea directă primită.

Pentru moment, nimic nu se schimbă legat de meci și de toate părțile implicate. Organizatorii au încredere totală că situația este sub control. Nu există niciun motiv de panică, dar există motiv de atenție și vigilență suplimentare", notează Marca.

Aproximativ 8.000 de suporteri ai echipelor Manchester City şi Borussia Dortmund sunt aşteptaţi să sosească la Madrid.

? BREAKING : ISIS terrorist group have launched a new threat against the four stadiums that will host the Champions League quarterfinals this week.



This comes after the most recent threat against the Allianz Arena in De Klassiker between Bayern Munich and Borussia Dortmund pic.twitter.com/K1hbrXOFQQ