Deputat român blocat în Israel: "Nu am fost nevoiţi să coborâm în buncăr, ne-am continuat pelerinajul"

Ştefan Muşoiu, deputat PSD aflat în Ierusalim, a vorbit luni, la Antena 3 CNN, despre conflictul militar dintre Hamas și autorităţile din Israel.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Potrivit deputatului PSD, sunt foarte mulţi români care aşteaptă să fie repatriaţi.

"Ambasadorul ne-a rugat dacă putem să îi lăsăm pe toţi ceilalţi care au condiţii mai puţin sigure să poată părăsi Israelul prin Tel Aviv. Noi avem bilet de întoarcere miercuri seară, am luat legătura şi astăzi cu ambasadorul şi consulul pentru a afla informaţii cu privire la ce ar trebui să facem în continuare şi la acest moment Ierusalimul este în condiţii de siguranţă", a spus deputatul PSD în direct la emisiunea "Decisiv".

Ştefan Muşoiu este în Israel de pe 4 octombrie, într-un grup de pelerinaj.

Potrivit deputatului PSD, sunt 50 de oameni în grup. Aceştia sunt din judeţele Ialomiţa şi Călăraşi.

"Au plecat opt persoane aseară, mai suntem 42", a spus el.

"Nu am fost nevoiţi să coborâm în buncăr, ne-am continuat pelerinajul. Nu am putut să trecem în zona palestiniană la alte obiective care erau pe agendă, nu am putut să ajungem în Iordan(...) Ierusalimul la acest moment este foarte bine securizat, sunt trupe de câte 7-8 jandarmi la 50-100 de metri. Nu ne este frică", a spus el, luni, la Antena 3 CNN.

"Ţinem legătura în permanenţă cu autorităţile de la Ambasada, în momentul în care situaţia devine critică şi pentru această zonă ne vor comunica şi încercăm să părăsim Israelul mai devreme", a mai spus el.