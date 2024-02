Victor Ponta, despre alegerile prezidențiale: "Sper ca domnul Ciolacu să învețe de la noi, cei care am fost înainte"

Fostul prim-ministru al României, Victor Ponta, a vorbit în direct la Antena 3 CNN în cadrul emisiunii Decisiv, despre alegerile prezidențiale de la noi din țară din acest an.

În cadrul emisiunii Decisiv, difuzată la Antena 3 CNN, Victor Ponta a vorbit despre perspectivele alegerilor prezidențiale din România, exprimându-și speranța ca PNL să-l susțină pe Marcel Ciolacu.

Victor Ponta a subliniat, de asemenea, că actualul președinte, Klaus Iohannis, își dorește o funcție la NATO. "M-aș bucura dacă PNL l-ar susține pe domnul Ciolacu. Domnul Iohannis își dorește funcția de la NATO".

Fostul premier a comentat și asupra recentei înțelegeri dintre cele două mari partide politice din țară, PSD și PNL. "Toată lumea e liniștită, e pe funcție, e foarte bine lucrul acesta. Domnul Iohannis merge la Bruxelles, domnul Ciucă, domnul Ciolacu sunt în funcții.

Cei care erau în primul rând (nr. în cadrul conferinței de presă) au prins și ei funcții prin parlamentul european, la guvern. USL a fost o alianță care avea un adversar foarte palpabil, Traian Băsescu și PDL, ceea ce nu e cazul acum, nu există nici un adversar", a spus Victor Ponta.

Fostul prim-ministru a fost întrebat dacă Marcel Ciolacu poate avea încredere în Klaus Iohannis în contextul unei înțelegeri între cei doi.

Cred că domnul Ciolacu are propriul drum. Am făcut și eu politică mulți ani și viața m-a învățat că cei pe care nu i-am ajutat mi-au rămas prieteni și acum și îmi sunt loiali. Cei pe care i-am ajutat cei mai tare sunt cei care mă vorbesc cel mai de rău pe la dumneavoastră prin studio. Sper ca domnul Ciolacu să învețe de la noi, cei care am fost înainte", a spus Victor Ponta.