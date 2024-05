Noi dezvăluiri bombă ale văduvei celui ucis de fii vrăjitoarei Sidonia: A existat un al patrulea atacator care le-a scăpat poliţiştilor

Văduva bărbaului ucis de fii clanului Fabian face noi dezvăluiri zguduitoare despre momentul atacului şi zilele de coşmar care au urmat. Se teme. Pentru ea, pentru copii, pentru toţi cei dragi.

Elena Anghel, văduva bărbatului ucis la Padina de fii vrăjitoarei Sidonia, a făcut noi dezvăluiri cutremurătoare despre cazul șocant.

"Eu m-am pus pe el ca să-l țin în brațe și ei au venit de la spate și tot dădeau. L-am pus pe o masă, așa, în fund, era așa într-o parte și ei pe la spatele meu au venit și tot îi dădeau și cine era cu noi striga lăsați-l, lăsați-l că l-ați omorât deja, dar ei nu", a spus femeia în lacrimi.

Văduva a mărturisit că în jur de 20 de persoane au fost martore la tragedie și că nimeni nu a sărit în ajutor. Pe lângă cei trei atacatori anchetați de poliție, Elena a spus că ar mai fi unul.

"Mai erau cu încă un băiat înalt, în bar, care tot dădea cu sticle în soțul meu. Noi când am dat declarație în dimineața aceea, el a coborât la micul dejun ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Noroc că cumnata mea l-a văzut și a spus poliției că și el a fost", își amintește femeia.

Văduva a vorbit și despre articolele din presă prin care se sugerează că ar fi luat niște bani, negând totul. "Sigur ei fac ca să vadă publicul, să vadă, ca să mă denigreze pe mine. Nu, nu e adevărat așa ceva", a afirmat Elena.

Femeia a spus că a încercat să își apere soțul. "Eram lângă bar și el (n.r. atacatorul) s-a dus spre soțul meu cu cuțitul și eu l-am apucat de mână am apucat să-l împing pe soțul meu pe ușă, ușa de lângă bar și a el a venit și a vrut să dea în el cu cuțitul. L-am apucat de cuțit, de mână și m-a târât până la ușa cealaltă și mi-a dat o palmă, două palme de fapt și a ieșit afară și s-a dus după el. Sorin a intrat înapoi că știa că sunt înăuntru", a povestit văduva.

Ea a spus că atacatorii ar fi avut cuțitul, deja pregătit pentru atac, în buzunar. "L-au avut la ei, că imediat cum a venit după el l-a scos din buzunar", a spus femeia.

Văduva lui Sorin se teme pentru viața sa și a copiilor ei

În prezent, Elena se teme pentru viața sa și a copiilor ei. "Da, cu siguranță da. Și pentru copii la fel. Şi pentru toată lumea. Ei sunt un pericol public. Nu ar trebui să stea acasă, ar trebui să stea în pușcărie, că așa poate să iasă iar pe stradă, să facă un scandal, să lase și alți copii fără tată.

Unul dintre judecătorii din complet și-a dat demisia după ce a dat sentința de arest la domiciliu a criminalilor.

"Au foarte mulți bani, (n.r. frații Marin) din câte am înțeles, și sigur-sigur le-a dat bani că altfel nu-mi explic. Da. Eu la început, când mă mai sunau de la televiziune, mă întrebau dacă am încredere în justiție. Am zis că am încredere în justiție. Acum în cine să mai am încredere? Nu mai am încredere în nimeni….", a spus Elena.