Ediție fără precedent la Exces de putere. Doi dintre cei acuzați ca au jefuit moștenitoarea imperiului Ecclestone spun adevărul în exclusivitate la Antena 3

Abuz si nedreptati flagrante! Romani prinsi in capcana judiciara a furtului secolului din Marea Britanie. Doi dintre cei acuzati ca au jefuit mostenitoarea imperiului Ecclestone si pe Framk Lampardt, legenda clubului Chelsea, vin in direct la Antena3, imediat dupa ce au fost achitati si eliberati.

Dovezile care i-au convins pe jurati si pe magistrati arunca in aer acuzatiile ce i-au tarat in temnita si le-au distrus vietile. Romanii incriminati fara temei pentru FURTUL de 50 de milioane de lire din cartierul miliardarilor londonezi vorbesc in premiera numai la Antena 3. Va fi cutremur!

Români, acuzați de "Spargerea Secolului", dupa ce ar fi furat bunuri in valoare de peste 26 de milioane de lire sterline

O banda de spargatori de locuinte, din care au facut parte Maria Mester, fiul ei barman, Emil Bogdan Savastru, bodyguardul Sorin Marcovici si Alexandru Stan, concierge la un hotel londonez, ar fi dat, in perioada 1-13 decembrie 2019, trei lovituri in care au luat bijuterii, ceasuri, bani si alte bunuri in valoare de peste 26 de milioane de lire sterline. Printre victime se regasesc Frank Lampard, managerul clubului de fotbal Chelsea Londra, Tamara Ecclestone, fiica magnatului Bernie Ecclestone, fostul sef al Formulei 1, si Vichai Srivaddhanaprabha, fostul patron al lui Leicester City, decedat in octombrie 2018 intr-un accident de elicopter.

De asemenea, politia a acuzat ca cei patru romani si asociatii lor ar fi primit ajutor din partea unor angajati ai Tamarei Ecclestone, lasand deschise mai multe usi din resedinta acesteia, Kensington Palace Gardens, care costa 70 de milioane de lire sterline, dar si ca ar fost afiliati unei retele transfrontaliere de crima organizata.

Spargatorii romani au furat mai multe bunuri ale lui Lampard, printre care si un ceas cu diamante in valoare de 36.000 de lire sterline, apoi au luat bani cash si ceasuri in valoare de aproximativ 1 milion de lire sterline din casa afaceristului thailandez, in timp ce paguba cea mai mare a suferit-o Tamara Ecclestone si sotul sau, milionarul Jay Rutland, care ar fi ramas fara bani, bijuterii si obiecte de arta in valoare de 25 de milioane de lire sterline. Instanța a decis că cei 4 români sunt nevinovați.

Cei patru inculpați au plâns la aflarea sentinței, în timp ce juriul de la Isleworth Crown Court a pronunțat verdicte unanime de nevinovăție pentru conspirație la jaf, în decembrie 2019, precum și pentru alte acuzații alternative