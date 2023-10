"Am văzut atrocităţi mai mari decât cele de la Bucha, în Ucraina" | Mărturiile cutremurătoare ale corespondenţilor de război Antena 3 CNN în Israel

Sunt două săptămâni de când colegii noştri, reporterul Laurenţiu Rădulescu şi cameramanul Costi Pahonţu transmit zi de zi din Israel şi de la graniţa cu Fâşia Gaza. Au dezvăluit detalii şocante despre atrocităţile din Israel. Ei spun că aşa ceva n-au întâlnit nici în războiul din Ucraina.

Vineri, Laurenţiu Rădulescu şi Costi Pahonţu, au reuşit să filmeze în kibutzul Beri, iar ceea ce au întâlnit acolo i-a lăsat fără cuvinte, deşi nu este prima dată când cei doi transmit din zone de război.

“Am încercat de foarte mult timp să intrăm atât în Kibutzul Berii unde am fost astăzi. Am încercat să intrăm în kibutzurile aflate pe marginea fâșiei Gaza: în Baraza, de exemplu, unde și acolo există povești de nespus aproape, unde există orori pe care ți-e greu să le să le explici la televizor. Astăzi am reușit să facem acest lucru și tocmai de aceea spun că poveștile de acolo și imaginile pe care le-am văzut nu cred că pot fi comparate cu atrocitățile care au mai fost făcute în alte zone de conflict din întreaga lume”, a povestit Laurenţiu Rădulescu.

Iar Costi Pahonţu, care a văzut multe în meseria lui, întrucât el este cel care aduce imaginile de pe teren în casele dumneavoastră, n-a putut vorbi minute în şir. Ororile întâlnite sunt de nedescris şi nu pot fi date la televizor vreodată. Imaginile sunt mult prea dure.

“Costi, în momentul în care am ajuns în acel kibutz, în kibutzul Beri, cred că a stat două-trei minute, uitându-se pur și simplu în gol. Kibutzul ăla este o adunare de aproximativ un fel de sat, de aproximativ 1000 de oameni, câteva sute, hai să spunem, două-trei de case. Iar în momentul în care am coborât acolo, pe lângă liniștea aceea apăsătoare pe care am descoperit-o, mă uitam și la operator, pentru că el este imaginea până la urmă, știm cu toții. Stătea și se uita, nu știa ce să-mi spună, de unde să înceapă să filmeze”, mai spune Laurenţiu.

Oameni au încercat să scape ascunzându-se chiar şi în frigidere

Colegul nostru povesteşte cum unii oameni au încercat să scape ascunzându-se în frigidere. Însă n-au reuşit să supravieţuiască. Teroriştii Hamas i-au împuşcat chiar şi acolo, cu o cruzime de nedescris.

“Știi că oamenii ăștia din kibutzuri, o parte dintre ei au crezut că vor stopa adăpostindu-se în acele punctele pe care le au inserate în locuința în care stau. Au venit cei de la Hamas cu un fel de, hai să le spunem bormaşini, au găurit acele adăposturi și au mitraliat prin acea gaură făcută pe cei care se aflau înăuntru, copii, mame şi aşa mai departe. Asta am văzut astăzi. Au mai făcut un lucru oamenii ăștia din kibutz care pe mine m-a impresionat, nu am auzit, nu am văzut așa ceva până acum: oameni care au încercat să se ascundă în frigider. S-au ascuns în frigider, crezând că cei de la Hamas nu vor trage și acolo. Şi au făcut lucrul ăsta. Sunt imagini dure, sunt imagini, unele dintre ele care nu pot fi date la televizor”, mai spune Laurenţiu Rădulescu.

Totuşi, el precizează că, “în momentul în care vii pe un astfel de front, îți asumi lucrurile astea. Eu prefer și Costi la fel, când vorbim acasă, să vorbim despre cu totul alte lucruri, pentru că la televizor încercăm și sper să reușim să arătăm ce trăim aici, ce se întâmplă aici. Preferăm să ne vedem copiii, să stăm de vorbă cu ei câteva minute pe seară, după ce terminăm transmisiunile acestea, preferăm să ieșim puțin din ceea ce facem în decursul zilei”.