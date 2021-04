Miracolul din Vinerea Mare. Andrei, copilul de 12 ani din Suceava, şi-a salvat mama după ce a trimis o scrisoare scrisă cu sufletul, către Antena 3

În ediția de miercuri a emisiunii "Sinteza Zilei", a fost prezentat cazul lui Andrei, un copil de 12 ani din Suceava care, fără știrea mamei sale, a transmis o scrisoare emoționantă lui Mihai Gâdea prin care solicită ajutor.

Deși are doar 12 ani Andrei, diagnosticat cu mai multe boli şi părăsit de tată, şi-a asumat o mare responsabilitate, aceea de a găsi soluții pentru mama sa care este copleșită de datoriile pe care le-a făcut de-a lungul timpului pentru a-i asigura tratamentul şi medicamentele de care are nevoie.

Copleșit de emoții, Mihai Gâdea a citit în direct o parte din scrisoare. O scrisoare a unui copil de care ar trebui să ne îngrijim cu toții.

„Așa ceva nu am mai citit niciodată, un copil care vrea să își salveze mama și care fără ca ea să știe mi-a trimis o scrisoare emoționantă, care m-a rupt în două", a spus Mihai Gâdea.

Cazul lui Andrei a emoționat o ţară întreagă şi mai mulţi oameni au răspuns apelului de ajutor donând bani.

Emoționată mama sa a mulțumit tuturor pentru gestul lor şi pentru miracolul pe care l-au trăit în Vinerea Mare.

„Mi s-a făcut rău când am văzut extrasul de la bancă. Am început să tremur. Vrem să mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat şi ne ajută. Banii îi vom folosi pentru a relua cercetările şi tratamentul pentru bolile pe care le are Andrei", a spus emoționată Lisa, mama lui Andrei.

Citiţi şi: Mihai Gâdea, în lacrimi, la Sinteza Zilei. Scrisoarea emoționantă a unui copil de 12 ani care cere ajutor pentru mama sa

Citiţi şi: Povestea lui Andrei, copilul de 12 ani din Suceava care l-a impresionat pe Mihai Gâdea până la lacrimi

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal