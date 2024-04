Potopul din Dubai explicat de climatologi. Dezvăluiri şi previziuni despre cine manipulează fenomenele meteo

Climatologul Roxana Bojariu și generalul George Căunei Florescu din Ministerul Agriculturii, care se ocupă de bateriile antigrindină, au explicat ce a determinat furtuna extremă și inundațiile istorice în Dubai.

Întrebată dacă potopul din Dubai are vreo explicație care să fie ne-naturală, sau poate să fie rezultatul intervenției folosirii ionilor de argint pentru a aduce ploaia atunci când și-o doresc cei care administrează zona respectivă, climatologul Roxana Bojariu a spus:

"În niciun caz nu este rezultatul însămânțării norilor, pentru că dacă vorbim de însămânțarea sistemelor noroase, vorbim de sisteme foarte localizate și vorbim de arii care sunt foarte restrânse sub impactul acestor însămânțări de nori. Ori aici vedeți că am avut un sistem de joasă presiune care a avut o evoluție lentă și a trecut pe spații mari.

Inundațiile au început din Oman și acolo au fost cantități mari de precipitații și explicația este legată și de om, prin încălzirea globală. Vorbim de condiții care au alimentat astfel de sisteme de vreme care, deși sunt rare în acea parte de lume, nu sunt absente.

Numai că intensitatea lor pe fondul încălzirii globale a crescut acolo, așa cum intensitatea precipitațiilor a crescut peste tot în lume.

Climatologul Roxana Bojariu explică fenomenele extreme din Dubai

Dar în cazul acesta particular, în Golful Oman au fost anomalii ale temperaturii la suprafața mării foarte mari și, pe de altă parte, o atmosferă caldă va putea să conțină o cantitate sporită de vapori de apă. Ori aceste două ingrediente, în condițiile specifice ale acelui sistem de presiune, a acelei furtuni care a făcut transferul acesta de umiditate, au însemnat practic o cantitate foarte mare de precipitații.

În Dubai știu că a plouat în 24 de ore mai mult decât ar fi fost normal să plouă într-un an", a spus la Antena 3 CNN, climatologul Roxana Bojariu.

Generalul George Căunei Florescu, despre intervențiile omului în atmosferă: "Totul este controlat"

De asemenea, generalul George Căunei Florescu, care conduce structura din Ministerul Agriculturii care se ocupă de bateriile antigrindină și care se află în Statele Unite la o reuniune extrem de importantă, fix pe această temă, a spus:

"Într-adevăr, sunt în Statele Unite, am participat la o conferință cu reprezentanți din peste 50 de țări în ceea ce privește modificarea vremii. Intervențiile active în atmosferă.

În cursul zilei de ieri s-a dezbătut profund acest subiect și aș putea să vă spun că programul experimental în Dubai, Emiratele Arabe, a început din anul 1990 și a mers mai departe cu un program funcțional începând din anul 2005. Numai că ei acționează în zona de munte, în zona de deal, unde au făcut și câteva lacuri unde, în urma intervențiilor, acumulează apa respectivă.

Acum, referitor la ceea ce s-a întâmplat, pot să spun următorul lucru: o intervenție în atmosferă, cu aviația sau cu alt mijloc tehnic, se face în masă noroasă. Acolo s-a făcut intervenția cu 24 de ore înainte, dar efectul este imediat, până la o oră. Acest ciclon vine undeva de prin vest, din Marea Roșie.

Să știți că suntem în secolul când totul este foarte bine urmărit, foarte bine calculat și sunt programe care funcționează de ani de zile și sunt sub observație. Iar ceea ce este foarte important, deci, ceea ce facem chiar și noi în România, unde am fost aplaudați, unde am fost chiar foarte bine vizualizați pentru patru experimente pe care le-am făcut, și ceea ce avem, de fapt, în România este următorul fapt: aceste intervenții sunt programe de mică amploare, deci în niciun caz nu ne putem duce în zona asta de cataclisme, în zonă de inundații, în zonă de creere de apă din abundență, noi controlăm ceea ce facem", a spus la Antena 3 CNN, generalul George Căunei Florescu.