Ouă umplute cu pastă de ficat, reţeta Laviniei Şandru într-o nouă ediţie "Gătit la costum" sezonul 5

Ştefan Lungu a gătit alături de Lavinia Şandru într-o nouă ediţie a emisiunii "Gătit la costum". Reţeta de ouă umplute este extrem de uşoară şi gustoasă.

Ştefan Lungu a gătit în acest weekend alături de jurnalista Lavinia Şandru. Cei doi au pregătit împreună ouă umplute cu pate de ficat, preparatul care îi aduce cel mai mult aminte de anii copilăriei Laviniei.

Jurnalista a mărturisit că cele mai gustoase preparate erau cele pregătite de către mama şi bunica sa, iar reţeta de astăzi este chiar una dintre reţetele pe care i le făcea mama.

Invitată în cadrul emisiunii "Gătit la costum", Lavinia a povestit despre cele mai frumoase amintiri din copilărie, dar şi despre cele mai puţin plăcute din acea perioadă, precum statul la coada de alimente din România comunistă.

Jurnalista a povestit şi despre cea mai mare năzdrăvănie pe care a făcut-o în copilărie. "Cea mai mare prostie pe care am făcut-o este de pe vremea când eram la grădiniţă. Am fugit de acolo. Nu mi-a mai plăcut povestea. M-am dus acasă, acolo erau bunicii. Când am ajuns acasă, m-am tot plimbat prin curte şi a sunat telefonul. Am răspuns şi era chiar educatoarea. Mi-a spus că vrea să vorbească cu bunicul. Mă aşteptam să mă certe, însă mi-a spus să nu mai fac asta şi că este important să respectăm nişte reguli.", a mai spus jurnalista.

Reţetă ouă umplute cu pastă de ficat

Ingrediente

10 ouă fierte

2 ouă crude

muștar

Ulei

Sare

Pătrunjel

Brânză topita (o cutie)

pate de ficat conservă

Ceapa alba

Lămâie

Smântână

