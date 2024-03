Interviu exclusiv cu Howard Jacobs, avocatul american care a apărat-o pe Simona Halep: ”Am dat în judecată compania de suplimente și vrem să mergem până la capăt”

Avocatul american al Simonei Halep, Howard Jacobs, a crezut de la început în nevinovăţia Simonei Halep. Într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN, avocatul recunoaşte că a fost unul dintre cele mai complicate cazuri de care s-a ocupat până acum.

Howard Jacobs a reprezentat sportivi de peste 20 de ani și este un expert legal antidoping.

Recent, a câștigat cazul de dopaj în care a fost implicată Simona Halep. În cadrul unui interviu oferit în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, Howard Jacobs a mărturisit că, deși a fost unul dintre cele mai grele cazuri de care s-a ocupat în toată cariera lui, a crezut întotdeauna în nevinovăția Simonei Halep.

”Cred că a fost unul dintre cele mai complicate cazuri din câte am avut, în ceea ce privește cazurile de dopaj.

Cu siguranță, a fost o luptă dură de partea cealaltă și a durat ceva până s-a rezolvat, dar suntem fericiți cu rezultatul final”, a declarat Howard Jacobs.

Cât despre faptul că ITIA a afirmat de la început că Simona Halep probabil s-a dopat, avocatul american a spus:

”Așa este. A fost greșit. Aceasta a fost poziția lor, iar Curtea de Arbitraj pentru Sport s-a opus în unanimitate”.

”Am dat în judecată compania de suplimente și vrem să mergem până la capăt”

Avocatul american al Simonei Halep a mai declarat că atât el, cât și întreaga echipă a sportivei, care a fost alături de ea în toată această perioadă, a dat în judecată compania de suplimente.

”Ne luptam să câștigăm primul apel mai repede. Dacă primul apel s-ar fi desfășurat mai repede, atunci am fi ajuns mai repede la Curtea de Arbitraj pentru Sport și ar fi putut să joace meciuri mult mai devreme.

Ar fi trebuit să fie pe teren la ultimele 2 turnee. Este păcat că a durat cât a durat.

Deja am dat în judecată compania de suplimente și vrem să mergem până la capăt.

Am crezut-o pe Simona de la început. A fost foarte fermă și a rămas așa până la final și am crezut-o de la început și este unul dintre motivele pentru care am luptat atât de mult”, a încheiat Howard Jacobs, avocatul american al Simonei Halep.