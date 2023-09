Psihiatrul Gabriel Diaconu, despre comportamentul agresiv al tinerilor consumatori de droguri: "Ascund în spate spate o mare vulnerabilitate, o mare insecuritate"

Psihiatrul Gabriel Diaconul a explicat efectele nocive ale anturajului şi ce ascunde comportamentul agresiv al tinerilor consumatori de droguri.

Psihiatrul Gabriel Diaconu a analizat comportamentul agresiv şi sfidător al tinerilor consumatori de droguri pornind de la imaginile cu anturajul lui Vlad Pascu, şoferul drogat care a produs accidentul de la 2 Mai.

Întrebat ce efect are asupra tinerilor acesta nevoie de a fi cool şi comportamentul nociv, de multe ori influențat de un anturaj care nu are un set de valori bine ancorate in realitate, psihiatrul Gabriel Diaconu a spus:

"Eu văd lucrurile subiectiv, prin ochii medicului și am întâlnit în acești ani "n" teribiliști care la o primă vedere erau țanțoș-cocoși, erau sfidători, erau provocatori, erau distructivi, aveau un anume comportament vezi doamne, tras din filmele de la Hollywood, dar care ascundea un spate, o mare vulnerabilitate, o mare insecuritate.

Mulți dintre acești puști își poartă durerea pe tricou și lucrurile pe care le spun și felul în care spun arată că, de fapt, sistemul lor de valori, sistemul lor familial este remaniat împrejurul unui gen de trib, ca într-o ce știe o insulă socială în care își regăsesc un alt gen de reper, nu reperul vertical, reperul familial, reperul de la părinți înspre copii, cât reperul reinventat al "frăţiilor" de sânge și al atașamentului format împrejurul unor obiceiuri și ritualuri urbane", a spus psihiatrul Gabriel Diaconu la Antena 3 CNN.