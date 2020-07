Mircea Badea: 100 de doctori de la Galați sunt infectați. Doctorii ăia s-au infectat tot de la ”ghiorlăială”?

”Eu mi-am început ziua văzând că Dorian Popa a ”ghiorlăit”. Că a ”ghiorlăit” e clar. Că s-a dus acolo, la o petrecere, un majorat, la Craiova, unde nu s-au respectat regulile, e adevărat. Că el ”ghiorlăie”, este clar! Dar câți ani îl bagă la pușcărie pentru faza asta? Trebuie să îl bage! Nu ai cum! Trebuie să îl bage la pușcărie!

Și refrenul era uitat: Din cauza ghiorlanilor, crește numărul de infectări. Bun, poate crește din cauza ghiorlanilor. Ultima dată am văzut că sunt 100 de doctori, de specialiști de la Galați care sunt infectați. 100! Doctorii ăia s-au infectat tot de la ghiorlăială? Adică au fost la Vama Veche sau ceva? Nu cred! E totuși cam ciudat! Sigur, nu am spus ceva rău despre specialiști, dar e totuși foarte ciudat la 4 luni de pandemie, să mai ai într-un singur loc 100 de doctori infectați. Adică asta s-a întâmplat la toată lumea, atunci, în prima lună”, a declarat Mircea Badea.

”Am spus lucruri pentru care chiar vă cer iertare”

Jurnalistul ”și-a cerut iertare”, ironic, pentru emisiunea de marți și pentru toate emisiunile în care a spus ”lucruri care puteau avea un impact negativ asupra specialiștilor din România”, după ce și-a ”reconsiderat atitudinea”.

”Atunci când greșesc, eu recunosc! Am greșit, cred că am spus niște lucruri care puteau fi interpretate la adresa specialiștilor, foarte des invocați, pe toate canalele de televiziune. Dacă te uiți la talk show-uri, vine vorba despre specialiști. Ei știu cel mai bine, ei decid și pe ei trebuie să îi ascultăm. Sigur, întotdeauna este vorba despre specialiștii din România! Niciodată din orice altă parte.

Cred că am spus lucruri pentru care chiar vă cer iertare și le cer și lor pentru că nu mă doare gura, care ar fi putut fi interpretate ca fiind negative. Vreau să vă spun că aici am greșit.

”Am spus lucruri pentru care chiar vă cer iertare”

Pe la prânz, am reconsiderat tot ce am spus aseară și de când a început pandemia. M-am gândit eu pe la prânz, specialiștii din România sunt cei mai tari din lume. Dar cei mai tari! După care, venind la emisiune, mi-am dat seama că parcă nu e de ajuns. Nu sunt cei mai tari din lume, sunt singurii! Sunt singurii! Ăsta este adevărul, deci până acum m-am înșelat! Chiar și la prânz, zicând că sunt cei mai tari din lume.... pai stai puțin, mai sunt și alții? Aoleu! Sunt singurii specialiști din lume. Eu nu știu cum mai există celelalte țări. Nu știu cum mai există. Cum o exista Franța? Că nu are specialiști.. Cum o exista Marea Britanie? Știți că acolo erau cercetătorii din Marea Britanie. Cercetători, cercetători, dar clar nu au specialiști.

”Explozia de infectări nu e niciodata din cauza specialiștilor”

Noi avem și o explozie de infectări, asta niciodată nu e din cauza specialiștilor! Niciodată! Întotdeauna e din cauza dumneavoastră! Sigur și a mea! Ba că nu ne spălăm suficient pe mâini, ba că nu purtăm suficient de mult masca”, a spus Mircea Badea, ironic, în emisiune.