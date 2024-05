Mircea Badea, despre pensionarea lui Klaus Iohannis din învățământ: ”Cum?! 20 de ani n-a trecut pe acolo”

Mircea Badea a vorbit, în cadrul emisiunii ”În Gura Presei” de la Antena 3 CNN, despre pensia pe care o va primi Klaus Iohannis, după ce și-a cererea de pensionare din învățământ.

”Klaus Iohannis se pensionează din postul de profesor la Sibiu pe care l-a avut rezervat timp de peste 20 de ani, ne spune hotnews.ro.

Cum?! Deci, după cum bine știtți Klaus Iohannis a fost profesor de Fizică la un moment dat, dup-aia a fost inspector școlar, dup-aia a fost primar la Sibiu, numai știu cât timp - destul, după care a fost președinte al României.

În tot acest timp, a avut catedra blocată. El era titluar la catedra asta de Fizică de la liceul vieții și a avut catedra asta rezervată. Timp de peste 20 de ani nu a trecut pe acolo”, a spus Mircea Badea, în cadrul emisiunii În gura presei.

Catedra de profesor de Fizică a președintelui Klaus Iohannis de la Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” din Sibiu a devenit vacantă și poate fi ocupată de un titular. După o perioadă de peste 20 de ani în care postul a fost rezervat, acesta s-a eliberat pentru că președintele României a depus cerere de pensionare, scrie Ora de Sibiu.

Administraţia Prezidenţială a confirmat informaţia: ”Domnul preşedinte a iniţiat demersurile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru depunerea dosarului de pensionare pentru limita de vârstă”.

”20 de ani n-a trecut pe acolo. A avut altă treabă. Mă rog, treabă n-a avut nicăieri”

”Am întrebat atunci când s-a anunțat așa-zisa candidatură a lui Klaus Iohannis la NATO dacă va reuși să fie la NATO secretar general sau la Comisia Europeană ceva, un dregător, undeva, internațional dacă mai ține catedra aia blocată de la Sibiu, totuși. România educată. Iată că nu o mai ține, indiferent dacă va ocupa un post de dregător, pentru că se pensionează.

Deci, el nu a trecut pe acolo, ați înțeles, a avut altă treabă, mă rog, treabă n-a avut nicăieri, dar n-am fost amprenta fizică. A dat medidații de a făcut șase case, după care s-a făcut primar, s-a făcut președinte. N-a mai trecut pe acolo și a ținut catedra aia blocată. Așa ceva?!”, a reacționat Mircea Badea.

Anton Hadăr, liderul Federației Naționale Sindicate Alma Mater, a vorbit despre acest subiect, fiind întrebat ce pensie va avea Klaus Iohannis.

”Știu pe de rost legea pensiilor, dar nu știu și salariul președintelui. În primul rând, vreau să îl felicit pe domnul președinte pentru decizia luată, iese la pensie la limita de vârstă, era normal această decizie, dar de, unii dintre noi mai tot tragem să continuăm după vârsta de pensionare. Domnul președinte, zic eu, a luat o decizie rațională pentru că poate să meargă mai departe în funcție de președinte până la finalul mandatului și doar partea de activitatea la școală nu mai este realizată", a declarat Anton Hadăr.

Mircea Badea, enervat de Anton Hadăr

Mircea Badea s-a arătat vizibil iritat și a reacționat: ”Dumneavoastră ați înțeles pornirea unora de a-l felicita pentru orice oribilitate pe Klaus Iohanni. Ați înțeles-o pe asta? Eu nu.

Vai, îl felicit că după 20 de ani în care nu a trecut pe acolo, totuși nu mai ține catedra ocupată.

Păi dacă e normal, de ce îl feliciți? Îl feliciți că a făcut ceva normal. Ce e cu omul ăsta? Domnul Hadăr, nu a fost realizată niciodată (n.r. activitatea didactică), în ultimii 20 de ani Cum așa ceva? Acum mă enervează domnul Hadăr ăsta, mă enervează. Domnu' Hadăr, pe bune?!”

"Pot să vă spun pensia pe ansamblul ei pentru că pot să mă gândesc la așa ceva. În primul rând, are 42 de ani de muncă, a muncit, zic eu, aproximativ de la 23 de ani când a terminat facultatea plus armata până la 65 de ani, deci sunt 42 de ani. Punctele de stabilitate cuvenite aici sunt de 13,25. Deci primul lucru este foarte clar. Mergem mai departe, la partea contributivă, 10 ani de președenție, îi iau de la cap la coadă că este mai simplu. Am văzut cam care este salariul președintelui și acolo e indicele cel mai mare în grilă, 12 salarii medii. După părerea mea acolo acumulează în jur de 4 puncte pe an, adică adună 40 de puncte din salariul pe care l-a obținut de la președinție.

Mergem mai departe. Din câte știu eu a avut 4 mandate de primar, deci 16 ani de primărie cu 1,75 puncte pe an, pe medie, îi aduc iarăși 25 de puncte și a făcut domnul președinte 65 de puncte până acum, dar atenție, fără cele 13,25, le adunăm la sfârșit. Mai are anii de predare și de conducere a Inspectoratului Județean Sibiu, unde nu erau salariile foarte mari, dar eu cred că ies vreo 22 de puncte. Dacă adunăm 44 de puncte de la președenție cu 22 de puncte de la liceu, cu 25 de puncte de la primărie, cred că îi vor ieși domnului președinte cu cele 13, 25 cam 103 puncte, o pensie de 8.400 - 9.000 de lei, ca să spunem cu aproximație. Aceasta ar fi pensia pe contributivitate, dar președinții primesc și o indemnizație, dar aici nu vă pot informa că nu sunt pregătit", a spus Anton Hadăr la Antena 3 CNN.