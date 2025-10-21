Mesaj dur al lui Mircea Badea după explozia din Rahova: "Asta nu-i țară, e carnaval. Te miri că mai există"

Mircea Badea i-a vizat în mesajul său pe cei care propagă teorii ale conspirației în urma exploziei blocului din Rahova. Sursă foto: captură video Antena 3 CNN

Realizatorul emisiunii "În gura presei" la Antena 3 CNN, Mircea Badea, a avut o reacție dură după explozia din cartierul Rahova, în care au murit trei persoane, numeroase altele fiind rănite.

Realizatorul i-a vizat cu precădere pe internauții care propagă pe internet teorii ale conspirației ce susțin că imobilul a fost aruncat în aer cu bombe sau rachete.

"Asta nu e o țară, asta e un carnaval. Eu nu știu cum există țara asta. Nu îmi dau seama cum facem de există țara asta.

Există, mă rog, în forma asta ciudată, bizară, foarte amuzantă mai puțin partea în care mor niște oameni, ca le sare blocul in aer

Acestea sunt imaginile. Sigur ca multi se vor fi uitat, mai ales după patru ani de război, spunând 'Frățioare, zici că a dat cu Iskander. Da, așa arata. Absolut ca așa arată. Deci, asta nu e o explozie banală. Cum adică, i-a bubuit unuia butelia?'

Pe lângă faptul ca n-avea butelie. Frățioare, a sărit blocul in aer.

Sigur ca sunt unii care zic 'Dom'le, cred că ne-a atacat cu racheta.'

Nu, nu ne-a atacat. Noi ne atacam pe noi, de proști ce suntem", a răbufnit realizatorul TV.

Tânăra care a căzut două etaje după explozia din Rahova, operată la coloană

Locatarii răniți în urma exploziei care a avut loc pe 17 octombrie în cartierul Rahova, internați la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, vor fi externați la finalul săptămânii, a transmis marți unitatea medicală.

Între timp, adolescenta de 17 ani, care a căzut de la etajul 7 la etajul 5, cu tot cu podea, ca urmare a deflagrației, a fost supusă unei operații la coloană la Spitalul Grigore Alexandrescu.

La rândul lor, anchetatorii acestui caz au audiat zeci de locatari și alte persoane de interes, printre care reprezentanți ai Distrigaz și ai firmei private care a venit să verifice instalația de gaze.

Administrația blocului avea un contract încheiat cu această firmă privată, după cum a relatat Antena 3 CNN.

Legat de această companie, ANAF a comunicat că era inactivă fiscal încă din luna august anul curent.

"Având în vedere interesul public cu privire la societatea Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz), ANAF face precizarea că acest contribuabil a fost declarat în inactivitate fiscală începând cu data de 08.08.2025. Astfel, potrivit legii, orice tip de activitate a acestei societăți, după această dată, se situează în afara cadrului fiscal legal", a precizat Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Una dintre ipotezele urmărite de anchetatori este că un cablu electric cu izolația compromisă, aflat la subsol, ar fi provocat micro-fisuri în țeava de gaze, iar o scânteie ar fi aprins gazele.