Firma chemată să verifice gazul la blocul din Rahova funcționa ilegal încă din august. Precizările ANAF

Explozie la un bloc de pe Calea Rahovei, în Bucureşti, lângă liceul Dimitrie Bolintineanu. Sursa foto: capturi video

Firma care ar fi trebuit să verifice instalația de gaze de la blocul care a explodat, joi, în Rahova, a fost declarată în inactivitate fiscalã încă din 8 august, anunță ANAF, într-un comunicat de presă. Potrivit Antena 3 CNN, AMPCgaz, firma avizată de ANRE și care are doar trei angajați, are sediul social într-o clădire unde funcționează 1.900 de firme.

ANAF anunţă, luni, că a inactivat fiscal societatea Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz) încă din luna august, iar orice activitate derulată după momentul respectiv ”se situeazã în afara cadrului fiscal legal”. Locatarii blocului din Sectorul 5 unde s-a produs explozia au încheiat, în data de 16 octombrie, contract pentru revizia gazelor cu firma AMPCgaz.

”Având în vedere interesul public cu privire la societatea Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz), ANAF face precizarea precizarea cã acest contribuabil a fost declarat în inactivitate fiscalã începând cu data de 08.08.2025. Astfel, potrivit legii, orice tip de activitate a acestei societãţi, dupã aceastã datã, se situeazã în afara cadrului fiscal legal”, a transmis, luni, ANAF, într-un comunicat de presă.

Potrivit instituţiei, aceste informaţii sunt publice şi pot fi consultate în Registrul contribuabililor inactivi sau reactivaţi, disponibil pe site-ul ANAF, la adresa https://www.anaf.ro/inactivi/.

”Declararea în inactivitate fiscalã a acestei societãţi s-a realizat la solicitarea Direcţiei Generale Antifraudã Fiscalã, în contextul acţiunii numitã generic «Cuibul cu fantome», motivat de faptul cã societatea nu funcţiona la domiciliul fiscal declarat”, a mai transmis sursa citată.

Potrivit prevederilor art. 31 "Domiciliul fiscal în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central", alin. (1), lit. c) din Codul de procedurã fiscalã, pentru persoanele juridice, prin domiciliu fiscal se înţelege sediul social sau locul unde se exercitã gestiunea administrativã şi conducerea efectivã a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizeazã la sediul social declarat.

”La adresa din Bucureşti, str. Argentina nr. 25, Sector 1 nu existau condiţii legale pentru realizarea unor activitãţi de natura celor menţionate mai sus, reglementate la art. 31, alin. (1), lit. c) din Codul de procedurã fiscalã”, a mai transmis ANAF.

Compania are sediul într-o clădire unde funcționează alte 1.900 de firme

Firma care a fost chemată să repare instalația de gaze și cu care asociația de locatari avea contract semnat are sediul social într-o clădire unde funcționează 1.900 de firme. Acest lucru a fost relatat și de Curtea de Conturi.

Cu toate acestea, ANRE a dat aviz pentru această companie, care are doar trei angajați și multe pierderi: profit zero în 2022 și 2024.

Antena 3 CNN a reușit să obțină, în exclusivitate, contractul pe care asociația de locatari din blocul din Rahova care a explodat îl avea cu firma de verificări specializată. Deși reprezentanții firmei au spus că nu au semnat un contract cu administratoarea blocului, dovada fizică a existenței acestei contract a fost obținută de jurnaliștii Antena 3 CNN.

În contract se arată că firma este posesor de autorizație ANRE și că obiectul contractului îl reprezintă „prestarea serviciilor de revizie tehnică a instalației de gaze după un eveniment gaz oprit”.

Valoarea serviciului prestat era de 2.970 de lei. Pe ultimul rând al contractului, se specifică clar și faptul că „intră în vigoare la data semnării”. Data semnării este 16.10 2025, adică ziua de joi, cu o zi înainte de explozie.