Mircea Badea, despre mobilizarea rezerviștilor: „Cum primești hârtia de luni pentru marți? N-ai cum mai tare de atât”

Mircea Badea a vorbit la emisiunea În gura presei din 14 octombrie 2025 despre mobilizarea rezerviștilor. Sursa foto: Antena 3 CNN

Mircea Badea a vorbit marți seara, la emisiunea În gura presei de la Antena 3 CNN, despre mobilizarea rezerviștilor, după ce mii de bărbați din București și Ilfov au primit „Ordin de chemare a rezerviștilor la exerciții și antrenamente de mobilizare” și s-au confruntat cu o serie de încurcături după ce s-au prezentat la unitățile unde erau chemați.

„Am primit și eu mesaje de la niște prieteni, unii chiar mai în etate decât mine, să nu zic mai bătrânei decât mine, în care erau solicitați de armata să fim rezerviști. Erau solicitați de armată să vină să se instruiască o zi sau ceva de genul. (..) Poate și dumneavoastră ați primit de asta cu de la armată veniți să vă pregătiți pentru apărarea patriei.

Deci, cum primești hârtia luni seară pentru marți dimineață? De parcă de parcă tu n-ai altă treabă. (...) N-ai cum mai tare de atât. N-aș fi luat în serios hârtia. Adică nu, doamne, nu poți să-mi trimiți luni seara, prietene, hârtie să mă prezint marți dimineața. Du-te, bă, prietene de aici.”, a comentat Mircea Badea.

