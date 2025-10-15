Cozi uriaşe la unitățile militare din București și Ilfov. Ce riscă rezerviştii care nu respectă ordinul de chemare

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Rezerviştii din Bucureşti şi Ilfov fac coadă la unităţile MApN pentru instrucție, în cadrul unui exercițiu menit să verifice starea fizică a celor care au făcut armata obligatorie. Aceştia au fost convocaţi la unităţile la care sunt arondaţi şi participă la activităţi specifice de pregătire. Cei care nu respectă ordinul de chemare şi nu vin la unitate sau nu aduc un document medical care atestă că nu pot participa la exerciţiu riscă amenzi usturătoare.

În Sectorul 4, la Detașamentul de Pompieri de pe Apărătorii Patriei, rezerviştii chemaţi la ordin continuă să se prezinte. Este cel mai mare exerciţiu de mobilizare pentru Bucureşti-Ilfov, iar cei chemaţi sunt fie persoane care au făcut armata obligatorie, fie persoane care au lucrat în MAI sau MApN.

Ei știu să folosească armele şi spun că este un exerciţiu normal. Chiar și așa, ei vin aici la unitățile militare, unde sunt evaluați psihologic și fizic și mai apoi primesc echipament militar, merg în poligoane unde şi fac exerciții de tragere. Aproximativ 10.000 de rezerviști sunt chemați zilele acestea în București și Ilfov la unitățile militare.

Sunt însă şi persoane care vin cu dovezi medicale care atestă că nu pot participa la aceste exerciții. Cei care se află în această situație trebuie să aducă aceste documente care atestă că nu pot participa, altfel riscă amenzi de până la 4.000 lei.

Exercițiul de mobilizare a început pe 12 octombrie, şi va continua până pe data de 20 octombrie.