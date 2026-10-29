Mircea Badea despre plângerea la CNA pentru mutarea emisiunii „Insula iubirii” la o oră mai târzie: „M-am uitat să văd cine a dat bani”

Mircea Badea, la emisiunea În Gura Presei din 28 octombrie 2026. Sursa foto: Captură video Antena 3 CNN

Realizatorul Antena 3 CNN, Mircea Badea, a vorbit, la emisiunea în Gura Presei de miercuri, despre discuția de la CNA privind o eventuală mutare a emisiunii Insula Iubirii, difuzată de Antena 1, de la ora 20:00 la ora 23:00, după o sesizare trimisă în acest sens de către organizația Salvați Copiii.

„La CNA s-a discutat, a fost o plângere, o sesizare, împotriva emisiunii Insula iubirii și că ar trebui mutată la o oră mai târzie, ca să se protejeze copilașii. Eu vreau să spun încă de la bun început: eu susțin orice fel de organizație care vrea să salveze.

Și ONG-ul Salvați Copiii a făcut o sesizare la CNA, a zis: domne, copiii trebuie salvați de Insula Iubirii. Că dacă mami și tati se uită la Insula Iubirii și, conform audiențelor, se uită, dacă aruncă un ochi și copilaș? Mami și tati poate nu îl protejează pe ăla mic de Insula Iubirii, că se uită. Ei, da, hai să îl protejăm, să îi protejăm noi, Salvați Copiii! Deci salvați copiii! Chiar de alegerile părinților lor, să salvăm copiii, absolut!

Și m-am uitat și eu un pic pe ONG-ul pe care îl susțin, încă o dată, și orice fel de acțiune de salvare, să văd și eu raportul anual de pe 2025, cine a dat bani să se salveze copiii. Și, uite, avem aici în raportul anual 2025, sponsori...

E o listă întreagă, sunt foarte mulți sponsori, ceea ce e foarte bine, pentru că se salvează copiii. Și avem sponsori cu sume peste 100.000 euro, la Salvați Copiii: Pro TV. Cum, cum, ce, cum? Deci sponsori cu sume peste 100.000 euro la ONG-ul Salvați Copiii, PRO TV scrie aici. Uite, vedeți, Pro TV, cu sume peste 100.000 euro. Pro TV e postul de televiziune. Da, da, da.

Ăia care, tocmai din cauza de Insula Iubirii, am arătat acum vreo 3 săptămâni - o lună, nu mai știu, că și-au modificat peste noapte target-ul, ca să zică „noi nu luăm bătaie, noi câștigăm la audiență”. Ăia sunt? Da, ăia sunt. Salvăm și copiii? Dar trebuie salvat și PRO TV-ul. Că și Pro TV-ul e bun pentru copii. Uite! Când dai peste 100.000, e ceva neclar?”