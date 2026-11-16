Mircea Badea, despre nunta fetei lui Bolojan: „Am vrut să mă vopsesc și eu în cap fucsia, dar n-am avut timp. O să îmi fac metalizat”

Mircea Badea în emisiunea În Gura Presei din 15 noiembrie 2026. Sursa foto: Antena 3 CNN

Realizatorul Antena 3 CNN, Mircea Badea, a comentat, în cadrul emisiunii În Gura Presei de duminică seara, imaginile de la nunta fetei fostului premier, Ilie Bolojan, Lucia Maria, care s-a căsătorit sâmbătă, 14 noiembrie, la Oradea, cu Daniel Bota, fost fotbalist (FC Bihor) și antreprenor.

„A fost nuntă la Palazzo. Inițial, titlurile erau „Bolojan face nuntă la Palazzo”. Cred că fata domnului Bolojan s-a măritat foarte bine, foarte bine și că s-a măritat, dar cred că s-a și măritat foarte bine. Și a făcut nuntă la Palazzo. Și inițial, eu am crezut că o exagerare a propagandei PSD-iste, care e rea, fiind pesedistă. Altfel, dacă era propagandă TFL-istă, era bună.

Și propaganda nasoală, potrivnică domnului Bolojan, a zis: „face la Palazzo” și eu zic: bă, da, ce pallazo în Oradea mă, ce-i bă totuși, cu exagerările astea? Și problema e că așa se numește locul. Adică locul ăsta, orădeanul, omul de afaceri din Oradea, care înțeleg că el a făcut mulți bani și afaceri fix cu Primăria Oradea, domnul ăsta care a făcut și Palazzo Oradea. Tu îți dai seama? Palazo Oradea, bă, nu ai cum, Palazzo Oradea. Deci, totuși, expresia meltenismului. Îi susțin pe toți, dar, genul ăsta: Palazzo Oradea, am înțeles.”, a spus Mircea Badea.

„De prin România ați văzut că pe nimeni nu-i mai cheamă, nu știu, Marian. Deci nu mai cheamă pe nimeni Marian, pe toți ne cheamă, nu știu, „Louis Quatorze”, ne cheamă „Felipe”. Bun, Palazzo Oradea, murim pe loc.

Și la Palazzo Oradea a venit lume multă, lume cultă, absolut, lume, multă lume cultă, și după aia au început. „dar ce rochie purta partenera?”. Pomnul Bolojan înțeleg că a fost însurat, a divorțat, a venit și fosta doamnă Bolojan, normal, care este mama fiicei. Foarte frumos. A venit și cu actuala, cu partenera, cum i se spune. Nu este căsătorit, nu are hârtie de la, culmea, ce să vezi, de la primărie.

După aia a venit doamna Dogioiu, care, apropo, domnule, eu nu mă puteam concentra când o vedeam la televizor. Eu susținător al oricui și deci și al doamnei Dogoiu, de când era întrebătoarea lui Coldea, eu o susțin. Băi, era vopsită în cap, fucsia, nu zic nimic rău, adică era wow, aproape că voiam și eu, dar nu am avut timp. Nu am avut timp, că prima dată am vrut să mă vopsesc ca Petre Roman și după aia ca doamna Dogioiu. Cine știe, o să văd. Oricum, metalizat. Crezi că ar fi o culoare bună, o culoare metalizată sau mată? Sau nu știu, pentru mine. Sau să îmi pun un fes ca al tău? Să mă fac alb. Păi crede-mă, în două zile sunt alb.

Așa... și vai, că era 5.000 euro. Rochia partenerei nu era 5.000 euro, a venit doamna Dogioiu. „Nu era, ea 5.500 lei, adică 1.000 euro”. După aia, alții au zis „da, dar totuși, doamna este asistentă la spital”, doamna partenera. Și de ce? De ce? Cum că totuși, doamnele asistente care muncesc și care sunt absolut importante, indispensabile unui sistem de sănătate, nu câștigă foarte mulți bani. „Cum și-a permis dânsa rochie de 1.000 euro? Și, bun. Dar uite poșeta, aia cu poșeta de la second-hand. Nu știu, pe aia am pierdut-o. A zis cineva de second-hand? Ăsta e totuși un next-level.

Deci, s-a discutat și în dungă și cutare. Și ideea este că, la un moment dat, au venit printre mulți bogați, firesc, care au venit la nuntă, au venit și doi bogați din București, dar bogați bogați, adică mega-bogați, și el, și ea, un domn și o doamnă care înțeleg că și-au unit destinele, cum se spune. Ei susțin foarte bogați, și el, și ea, și au venit la Aeroportul din Oradea. Eu eu sper că au venit cu avion privat, că asta înseamnă să fii bogat, zic. Frate, cine a venit să ia de la aeroport? Că oamenii trebuiau duși la hotel. Apropo, nu știu câte camere, 100 de camere? La Hilton Oradea a luat domnul Bolojan. Nu știam că există 100 de camere, dar cât de mare e, frate, Hiltonul de la Oradea? Și când au venit domnul și cu doamna Bogați, a venit și i-a luat mașină de la SPP, de la aeroport.

Păi, cum mă, și îți dai seama? S-a discutat și asta. Cum, o mașină de la SPP? Păi, SPP-ul este ca să protejeze demnitarul, nu îl atace rușii sau Potra. Să nu atace ăștia, insurgenții astea, gruparea Wagner, zic ăștia, perșii să nu-i atace, da? De când face Uber SPP-ul? Și s-a pus problema. Doamna Dogioiu, când a văzut că se pune problema, cum mașină de la SPP, să facă pe Uberul pentru Bolojan, a sărit și a dat o replică de și acum mă mir de dânsa.

Dânsa a zis că, domne, foștii prim-miniștri, cum e domnul Bolojan, timp de 3 ani, după ce nu mai sunt prim-miniștrii, au au dreptul la escortă SPP-istă, 24/7, 2 ani, 3 ani, în sfârșit. Deci domnul Bolojan are câteva luni, deci e normal că are de la SFP.

Păi stați doamnă, că nu am întrebat de ce îl păzea SPP-ul pe Bolojan, ci de ce făcea pe Uberul. Dânsa n-a mai răspuns la asta. Exact ca Șeherezada: „Văzând zorii mijind, sfioasă, tăcu.”