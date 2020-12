Mircea Badea, după declarația lui Nicușor Dan: ”Mi se pare mega amuzant! Mă uitam și râdeam! ”

”Astăzi, un cetățean denumit, în mod sugestiv Nicușor Dan a spus că dumnealui votează pentru PNL la alegerile parlamentare. Știți, el este fondatorul USR”, a spus Mircea Badea, citind dintr-o știre publicată ieri în presa din România.

„Opțiunea mea pentru votul de duminică e PNL. Consider că un Guvern PNL puternic e cea mai bună variantă pe care o are România în acest moment. Chiar dacă sunt fondatorul USR, consider, cu toată onestitatea, că PNL e varianta cea mai bună pentru România azi.”