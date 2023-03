Mircea Badea, reacție după ce Selly a declarat că el cheltuie între 10.000 și 20.000 de euro pe lună

Mircea Badea a reacţionat cu umor, miercuri seara, după ce Selly a spus că el cheltuie lunar 10.000-20.000 de euro şi se declară cumpătat.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Jurnalistul a spus că el este binişor mai cumpătat ca Selly şi spune că el l-ar fi întrebat ce mănâncă de aceşti bani.

"Ne spune că e cumpătat. Eu sunt binişor mai cumpătat", a comentat Mircea Badea, miercuri seara, la emisiunea În gura presei, de la Antena 3 CNN.

Reacţia lui Mircea Badea vine după ce vloggerul Selly a spus că el cheltuie lunar 10.000-20.000 de euro şi este cumpătat.

Totodată, tânărul a mai precizat la emisiunea unde a făcut declaraţiile, că are o viață foarte plictisitoare în comparație cu banii pe care îi cheltuie lunar.

"Pe plan personal, excluzând cheltuieli de producție, costurile pe care le au firmele mele, cred că între 10.000 și 20.000 de euro pe lună. Cu siguranță mult, însă sunt sume pe care mi le permit și încerc să fiu pe cât posibil cumpătat.

Poate nu pare după sume, însă în momentul în care te obișnuiești cu un anumit stil de viață, tinzi să îl menții și banii se cheltuie mai ușor decât ai crede (...).

Cheltui bani pe mâncare, pe chirie, pe vacanțe, pe transport, pe benzină. Am o viață destul de plictisitoare, dacă cineva ar fi să urmărească ce fac într-o zi, nu s-ar gândi că aș cheltui sume atât de mari de bani. (...) Am puține vacanțe pe an, însă iată că costurile astea se adună", a povestit Selly.