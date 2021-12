Mircea Badea: "Am dilema lui Turcan. Oare câți ani am?"

„Florin Roman şi-a trecut în CV o lucrare care nu poate fi găsită. S-o fi furat. La aceeași editură apare o carte cu același nume dar cu alți autori. Florin Claudiu Roman, 47 de ani. No! Băi, staţi puţin!

Deci nu, murim pe loc. Cum? Deci eu nu mai pot. După ce am luat şoc cu Bode, iau şoc şi cu Florin Roman?Deci, nu. Stai, măi! Eu în ce an sunt născut? '74. Deci câți dracu' ani am? Am dilema lui Turcan, oare câți ani am?

47 am, să înnebunesc. Deci, eu sunt de-o vârstă cu Florin Roman", a spus şocat Mircea Badea care a rugat producătorul emisiunii În gura presei să sune la un sanatoriu pentru că vrea să se retragă vreo 4 ani.

„Simt nevoia să fac o investigație prin microscop. Mă uit să analizez Omicronul!"

„Simt nevoia să fac o investigație prin microscop. Mă uit să analizez Omicronul! Ce, mă? Deci are 47 de ani? Suntem de-o vârstă? Cum? E de vârsta mea? Nu, murim. Şi aşa am suspinat că domnul Bode e mai mare ca mine cu un an, sau ceva. Nu mai daţi şocuri din astea în direct! Ia cauta Tutankhamon, nu cumva sunt de-o vârstă şi cu ăla", întreabă amuzat Mircea Badea.

Florin Roman este membru PNL, actual ministru al Digitalizării (din 25 noiembrie 2021).

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal