Vasile Cârstea, directorul general Depogaz: "Sistemul energetic de gaze naturale din România funcţionează optim"

Vasile Cârstea, directorul general al Depogaz, a declarat că nu există niciun risc pentru România în ceea ce priveşte livrarea de gaze naturale, iar sistemul energetic de gaze naturale funcţionează optim, indiferent de câte nopţi geroase vom avea. Declaraţiile au fost făcute în cadrul conferinţei Income Magazine - "Soluţii pentru România".

"Transgaz are o dinamică în dezvoltare accentuată, atât pe partea de stocare / mărire a capacităţii totale de la 3 miliarde la 4,5 miliarde (n.r. de metri cubi), iar capacitatea de extracţie, astăzi, este undeva la 32-34 de milioane, undeva la 42-44 de milioane de metri cubi. Astăzi, când vorbim, suntem la 70% stocul în depozite. Am făcut şi am răspuns tuturor cererilor din piaţă. Aşa cum menţiona şi domnul director general Sterian, a pornit şi Azomureş, deja am pornit cu 1,5 milioane de metri cubi, ca şi cantitate pe care să o folosească pentru a porni instalaţiile tehnologice. Deja am răspuns. Avem la această oră, nu funcţionăm la capacitatea maximă de extracţie, sistemul este echilibrat, deci sunt condiţii optime de funcţionare astfel încât sistemul energetic de gaze naturale din România nu riscă să rămână fără gaze.

Nu există aşa ceva şi nici nu se va pune problema, indiferent de ce nopţi geroase, de ce vremuri vor veni. Menţionez că, capacitatea de extracţie din depozite nu numai că a fost dezvoltată la capacitate maximă, dar ea răspunde şi când capacitatea totală în depozit scade, astfel încât să putem obţine performanţe ridicate.

Faza 1 a depozitului de la Bilciureşti a fost efectuată. Astăzi suntem în analiză şi deja am ridicat pe SEAP pentru a putea scoate faza 2. La faza 1 deja am obţinut o creştere de capacitate de la 14 la 16 milioane metri cubi de gaze pe zi, urmând ca faza a doua, pentru care am obţinut şi acel grant european pentru realizarea proiectului de circa 38-40 de milioane de euro, proiectul pentru faza a doua având o valoare de 126 de milioane de euro.

Pe lângă acest proiect, un alt proiect foarte important este proiectul Gherceşti, care face parte integrantă din securitatea energetică a României. Aici facem o creştere la 600 de milioane de metri cubi de gaze şi mărim şi capacittea de extracţie de la 2,5 la 5 milioane metri cubi pe zi. Acest depozit este interconectat şi va fi interconectat cu ajutorul Transgaz în Brua", a declarat Vasile Cârstea, directorul general al Depogaz.

Directorul Depogaz a făcut declaraţiile la prima conferință Income Magazine din seria "Soluții pentru România", care marchează și lansarea numărului din ianuarie al revistei, dedicat pieței de energie.

Ce taxe vor apărea în sectorul energetic, și ce impact vor avea asupra prețurilor la gaz și electricitate, cât de verde este de fapt energia verde și cât de scump plătim această tranziție, sunt doar câteva dintre temele care dezbătute împreună cu ministrul Energiei și cele mai mari companii de profil din România.