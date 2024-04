Obiceiul banal care duce la anxietate, depresie și atacuri de panică: ”Surprinzător, nu?” 

Anxietatea, depresia și atacurile de panică sunt probleme extrem de frecvent întâlnite în zilele noastre. Din nefericire, de multe ori, acestea au o cauză la care puțini ne-am gândi vreodată.

Sursa foto: Getty Images / Flashpop

Invitat în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN, expertul naturopat, Aurelian Vasile, a explicat care este efectul pe care hrana îl are asupra stării noastre emoționale.

”Se mănâncă informațional, pe lângă emoțional. Adică, în anumite stări emoționale ale noastre, sau de conflict interior, putem consuma alimente instinctiv. Pentru că așa suntem programați din punct de vedere genetic, să consumăm alimente care să elibereze acele substanțe care ne fac să ne simțim mai bine. Există o morfină secretată la nivelul hipotalamusului care ne oferă o stare de plăcere, o stare de recompensă. O produce corpul, este natural.

Ai senzația că din cauza stărilor tale emoționale mănânci disfuncțional, mănânci diferite alimente, dar de multe ori în practică am observat că tocmai din cauza alimentelor dezvolți anumite stări emoționale sau le amplifici. Deci alimentul are rolul să mențină o stare de echilibru emoțională, o stare de echilibru cât mai aproape de ceea ce ești tu în esență, de calm, de relaxare, de pace.

Probleme au fost și vor fi totdeauna, nu ai cum să treci peste ele sau să te izolezi de lume. Și în munți, și la stână dacă stai, o să ai o problemă cu mediul, pentru că acolo sunt animale sălbatice, vei fi atacat, vei fi înconjurat de o pace poate prea apăsătoare pentru tine. Deci, oriunde ne plasăm ca indivizi, vom avea o situație de rezolvat. Nu îți rezolvă problema. Poate că mediul acela mai curat te poate ajuta să ai mai multă energie sau să fii mai clar, mai focusat”, a explicat Aurelian Vasile.

Stările de anxietate pot veni tocmai din cauza alimentației

”Experiența asta am avut-o și eu de câteva ori. Mi-am dat seama că alimentația are un impact major asupra stării mele de bine sau de recuperare a mea după starea de anxietate foarte puternică... Era mai rapidă. Iar pe o perioadă mai lungă de timp efectul acestui atac de panică s-a diminuat atât de mult încât cumva problema mi-am rezolvat-o, să-i spunem, și cu ajutorul alimentației, ceea ce este un lucru extraordinar de important.

Diferite alimente, să spunem de tip fast food, cofetărie, junk food, diferite produse carbogazoase pe care le consumam. Într-adevăr, aveam un stil de viață disfuncțional, nu puneam foarte mult accent pe odihna mea, pe relațiile mele, iar foarte important, pe modul în care consumam alimentele, pe scopurile mele, intențiile mele pe care le aveam în perioada aceea”, povestește el.

Până într-o zi....

”Am ajuns la naturopatie pentru că așa a vrut Divinitatea, chiar mă gândeam în acea perioadă de ce trebuie să experimentez eu acest lucru, de ce trebuie să experimentez stările de oboseală cronică sau acea lipsă de vitalitate sau de energie și mi-am dat seama ulterior că acest lucru practic a fost școala mea în care am învățat pe propria-mi piele că, în primul rând, este posibil, și ce este cel mai important de înțeles, întotdeauna este posibil să te recuperezi, și în al doilea rând, traseul pe care l-am avut a fost pentru mine mai meticulos, dar sintetizându-l am reușit cumva să-l implementez mult mai rapid în stilul de viață al oamenilor cu care lucrez.

Dar să ne întoarcem la ce s-a întâmplat, că asta este esențial, am trecut prin niște episoade de anxietate, în urma lor capacitatea mea de a funcționa s-a redus foarte mult undeva la 60-70%, cum de altfel se și întâmplă, nu eram un om foarte special dar atunci am descoperit aceste lucruri, a urmat o perioadă de incapacitate de a-mi mai face jobul, consumul de alimente foarte distructive din punct de vedere chimic, biochimic, aveam o perioadă de, îmi amintesc de 1 an, 2 ani, în care consumam tot felul, de la prăjituri până la tot ce... tot ce puteam.

Se poate spune că mâncam emoțional, nu știu, pentru că într-o perioadă de... când am renunțat și am văzut că acul cântarului a atins 145 kg, atunci a fost momentul declanșator în care m-am întors și am spus: Stop, până aici! Acesta este momentul să îmi recapăt viața.

Nu am știut ce să fac, am făcut ceea ce eram obișnuit să fac în copilărie, adică sport, făceam foarte multă mișcare, ieșeam cât mai mult afară, mi-am făcut curat în viața mea personală, mi-am văzut de drumul meu, traseul a fost unul cât se poate de natural pentru mine, nu spun că a fost ușor, dar a fost natural și m-a condus în direcția aceasta.

Am testat diete, am testat stiluri de viață, am testat forme de meditație, de rugăciune, am testat tot ceea ce... plante, ceaiuri, toate experiențele acestea pe partea psihoterapeutică, de la constelații până la lucrul în interiorul meu, tot am testat până să ajung să îmi dau seama că pe mine, în cazul meu, m-a ajutat alimentația și modul în care eu funcționam în ziua respectivă și cum îmi selectam alimentele. Pentru că într-un aliment, ca și în om, există Dumnezeu, există o ființă vie. El trebuie să fie un aliment, să fie o ființă vie chiar dacă anumite forme de alimente sau anumite structuri alimentare trebuie preparate pentru a fi consumate, nu li întrerupe procesul benefic pentru organismul uman. Cum a spus și profesorul Mencinicopschi: ”noi consumăm genomul unui produs care trebuie să fie compatibil cu al nostru, nu incompatibil”. Pentru că altfel starea noastră oxidativă este mult prea mare, se creează o sufocare la nivel de celulă”, mai explică Aurelian Vasile.

Primele reacții la un aliment care îți face rău sunt cele emoționale

”Primele reacții sunt cele emoționale... Surprinzător, nu? Te așteptai să zici: mă îngraș, mă balonez, dar primele reacții ale insuficienței nutriționale, cum îi spun eu, sunt de tip emoțional: iritabilitate, anxietate, o stare de confuzie, o stare de a căuta ceva, pentru că omul a fost programat vânător, să caute lucruri când nu îi ajungeau. Și această stare, acest comportament, nu a dispărut. A fost adaptat, sau în ultima perioadă nu l-am mai înțeles. Am transferat acest comportament către zona psihiatrică și nu ne-am dat seama că disfuncționalitatea nutrițională poate să conducă la evenimente de genul acesta”, a concluzionat expertul naturopat în excusivitate în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.