”Amintirile mă chinuiesc, amintirile mă răscolesc!” Te recunoști în versurile astea? Iată ce trebuie să știi!

Anca Maftei, un cunoscut psihoterapeut școlit de profesorii de la Harvard, a explicat la iThink care e procesul prin care amintirile ne răpesc bucuria prezentului.

Sursa foto: Antena 3 CNN

E știut faptul că suntem suma alegerilor și experiențelor noastre din trecut, indiferent dacă acestea sunt mai mult sau mai puțin fericite. Trecutul, însă, poate deveni o temniță pentru oamenii care nu au învățat cum să depășească momentele grele din existența lor.

”În trecut este stocată energia durerii, este stocată tristețea și trauma.

Dacă în anumite momente din trecutul meu nu am avut suficiente resurse, nu am avut un umăr pe care să plâng, nu am avut o persoană cu care să discut un anumit eveniment, iată că ele au rămas acolo neprocesate și au rămas ca într-un bagaj, ca într-o temniță și sunt purtate de niște părți din noi.

E multă durere, suferință, furie, reprimate – spunem noi. Și la un moment oarecare, iată că iese la lumină acea durere care n-a fost văzută și spunem că amintirile ne chinuiesc.

De fapt ne chinuie acea energie care n-a fost dusă în lumină.”, a arătat psihoterapeutul Anca Maftei.

