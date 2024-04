”Acul cântarului ajunsese la 145 kg!” | Aurelian a reușit să slăbească zeci de kilograme: ”Asta m-a ajutat! Traseul a fost cât se poate de natural!”

Aurelian ajunsese la 145 de kilograme când a spus: ”Stop! Trebuie să îmi recapăt viața!”. Iar traseul lui către o greutate normală a fost unul cât se poate de natural.

Acum este expert naturopat și este convins de faptul că Dumnezeu i-a condus pașii către acest domeniu.

”Mi-am dat seama ulterior că acest lucru practic a fost școala mea”

Aurelian Vasile a povestit, în cadrul emisiunii iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN, care a fost momentul în care și-a dat seama că viața lui trebuie să meargă într-o altă direcție.

”Am ajuns la naturopatie pentru că așa a vrut Divinitatea, chiar mă gândeam în acea perioadă de ce trebuie să experimentez eu acest lucru, de ce trebuie să experimentez stările de oboseală cronică sau acea lipsă de vitalitate sau de energie și mi-am dat seama ulterior că acest lucru practic a fost școala mea în care am învățat pe propria-mi piele că, în primul rând, este posibil, și este cel mai important de înțeles că întotdeauna este posibil să te recuperezi, și în al doilea rând, traseul pe care l-am avut poate că pentru mine a fost unul mai meticulos, dar, sintetizându-l, am reușit cumva să-l implementez mult mai rapid în stilul de viață al oamenilor cu care lucrez.

”Capacitatea mea de a funcționa s-a redus foarte mult, undeva la 60-70%”

Dar să ne întoarcem la ce s-a întâmplat, că asta este esențial, am trecut prin niște episoade de anxietate, în urma lor capacitatea mea de a funcționa s-a redus foarte mult, undeva la 60-70%, cum de altfel se și întâmplă, nu eram un om foarte special dar atunci am descoperit aceste lucruri, a urmat o perioadă de incapacitate de a-mi mai face jobul, consumul de alimente foarte distructive din punct de vedere chimic, biochimic, aveam o perioadă de 1 an, 2 ani, în care consumam tot felul, de la prăjituri până la tot ce... tot ce puteam. Se poate spune că mâncam emoțional, nu știu, nu cred, pentru că la o perioadă de... când am renunțat și am văzut că acul cântarului a atins 145 kg, atunci a fost momentul declanșator în care m-am întors și am spus: Stop, până aici! Acesta este momentul să îmi recapăt viața”, afirmă Aurelian Vasile.

”Traseul a fost unul cât se poate de natural pentru mine”

”Nu am știut ce să fac, am făcut ceea ce eram obișnuit să fac în copilărie, adică sport, făceam foarte multă mișcare, ieșeam cât mai mult afară, mi-am făcut curat în viața mea personală, mi-am văzut de drumul meu, traseul a fost unul cât se poate de natural pentru mine, nu spun că a fost ușor, dar a fost natural și m-a condus în direcția aceasta.

”M-a ajutat alimentația și modul în care îmi selectam alimentele”

Am testat diete, am testat stiluri de viață, am testat forme de meditație, de rugăciune, am testat tot ceea ce... plante, ceaiuri, toate experiențele acestea pe partea psihoterapeutică de la constelații până la lucruri în interiorul meu, tot am testat până să ajung să îmi dau seama că, pe mine, în cazul meu, m-a ajutat alimentația și modul în care eu funcționam în ziua respectivă și cum îmi selectam alimentele.

”Noi consumăm genomul unui produs care trebuie să fie compatibil cu al nostru, nu incompatibil”

Într-un aliment, ca și în om, există Dumnezeu, există o ființă vie. El trebuie să fie un aliment, să fie o ființă vie, chiar dacă anumite forme de alimente sau anumite structuri alimentare trebuie să fie preparate pentru a fi consumate, nu i se întrerupe procesul benefic pentru organismul uman. Cum a spus și profesorul Mencinicopschi: ”Noi consumăm genomul unui produs care trebuie să fie compatibil cu al nostru, nu incompatibil”. Pentru că altfel starea noastră oxidativă este mult prea mare, se creează o sufocare la nivel de celulă”, a mai spus Aurelian Vasile în exclusivitate în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.