Ce conține, de fapt, renumita brânză de Sibiu: ”Nici măcar în laborator nu putem detecta!”

Românii sunt mari consumatori de brânză. De cele mai multe ori însă, aceștia nu știu ce conțin produsele pe care le consumă.

Sursa foto: Getty Images

Invitat în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN, directorul Institutului Național de Cercetări Alimentare, Alexandru Cîrîc, a vorbit despre renumita brânză de Sibiu, care, în cele mai multe cazuri, nu este de Sibiu.

”Brânza de Sibiu este produsă doar de câțiva producători oarecum atestați.

De foarte multe ori, noi spunem că este telemea de Sibiu, dar nu ne garantează nimeni originea efectivă. Nici măcar în laborator nu o putem detecta. Putem să spunem în laborator că, într-adevăr, are oaie, sau că nu are vacă, sau că nu are capră, sau că e de oaie, de capră”, a explicat Alexandru Cîrîc.

”Atunci când găsim o telemea mixtă nu înseamnă că este telemea de oaie și de vacă, înseamnă că este telemea de vacă în care s-a scăpat o picătură de lapte de oaie.

Trebuie să vedem și aceste subterfugii ale marketingului alimentar. Nu este telemea de oaie, este telemea cu lapte de oaie, asta înseamnă că pe lângă laptele de vacă are și lapte de oaie. Foarte multe lucruri sunt jocuri de cuvinte pe etichete, pe care trebuie să le și interpretăm, să învățăm să interpretăm etichetele și să citim foarte atent, de fiecare dată, nu doar eticheta frontală a produsului, ci și ce scrie pe spate. Pentru că ce e pe față e marketing, ce este în spate este ceea ce ar trebui să fie”, a mai spus directorul ICA.

”Am găsit o situație, pe un produs dulce, pe care scria că este cu miere de albine. Atunci când citeam eticheta vedeam că respectivul produs avea undeva la 0,2% miere de albine. În schimb, înainte de miere avea glicerină, glicerină care dă gustul astringent specific mierii. Când gustai produsul, puteai spune chiar că se simte gustul de miere. Dar nu, era gust de glicerină”, a mai spus directorul Institutului Național de Cercetări Alimentare, Alexandru Cîrîc, în exclusivitate în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.