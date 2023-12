Care este, de fapt, cel mai important organ din corp. Are un rol esențial împotriva cancerului și altor boli grave

Atunci când vorbim despre cel mai important organ al copului, ne-am putea gândi imediat la creier sau inimă. Ei bine, există un organ care are legătură strânsă cu toate bolile din corp, un organ căruia i se dă prea puțină importanță.

Sursa foto: Kinga Krzeminska Getty Images

Potrivit onco-nutriționistului Marius Văduva, ar fi vorba despre pancreas. Acesta a explicat, în exclusivitate în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN, că pancreasul este primul care trebuie tratat în multe boli grave.

”Cred că nu este studiat îndeajuns faptul că ne rezumăm, când vorbim de pancreas, ne referim la un singur cuvânt, la diabet. Și aici se oprește lumea. Când te gândești la pancreas, toată lumea știe că are o legătură cu zahărul, și se oprește aici. Acum, din punct de vedere real, având atâția ani în care mă uit în cabinet și am făcut această analogie între bolile grave și ceea ce se întâmplă cu fiecare organ în parte, eu consider pancreasul ca fiind cel mai important organ din corp.

Deci nu există în momentul acesta, din punctul meu de vedere, un organ mai important. Pentru că trebuie să apelez la pancreas în condițiile în care am scleroză în plăci, am cancer, am artrite, am colon iritabil, boală Crohn, eu sunt nevoit să trebuit să tratez pancreasul”, a declarat Marius Văduva.

”Vorbeam cu o doamnă doctor, pacientă de-a mea, se uita și nu îi venea să creadă, mai ales că era și tânără, despre faptul că se vorbește maximum o oră într-un semestru la facultate despre pancreas. Păi dacă acum 100 de ani cineva îți spunea că în corpul alcalin poate să dispară cancerul, și este confirmat la nivel de studii medicale și prin aprobarea unei somități, laureat al premiului Nobel, atunci haideți să ne uităm în spate și la organele care contribuie la acest pH, dar în special de ce scade pH ul din corpul uman. Și atunci intervine pancreasul prin faptul că trebuie să aducă în corpul nostru o cantitate de glucoză, să o reducă la un asemenea nivel încât să nu mai devină factor de aciditate. Fiindcă glucoza din organism este primul factor al bolilor degenerative, cronice sau incurabile”, a mai spun Marius Văduva în emisiunea Ithink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.