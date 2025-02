Care este, de fapt, principala cauză a conflictelor în familie

De obicei, principala sursă de conflict în familie este legată de bani. Foto: Getty Images

Celebrul autor și expert în leadership, John Maxwell, a fost invitat în emisiunea IThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN, unde a discutat despre principalele surse de conflict în familie și despre modalitățile prin care oamenii pot fi aduși împreună într-o lume din ce în ce mai divizată.

Întrebat despre cauza principală a conflictelor în familie sau în relații, Maxwell a răspuns fără ezitare: „De obicei, principala sursă de conflict în familie este legată de bani. Cum îi veți cheltui? Pe ce îi veți cheltui? De obicei, acesta este cel mai mare conflict.”

Discuția a abordat și problema conflictelor tot mai accentuate din societate, iar Maxwell a oferit o soluție clară: leadershipul autentic. „Am scris o carte despre acest subiect, iar ea este disponibilă și în limba română. Se numește Highroad Leadership. Bringing people together in a world that divides (Leadershipul de înaltă clasă. Cum să aduci oamenii împreună într-o lume împărțită). Am scris această carte pentru că aveți dreptate: liderii, în loc să unească oamenii, îi împart pentru propriul lor avantaj. Acest lucru este întotdeauna greșit.”

Cartea sa conturează portretul unui lider de înaltă clasă și detaliază 12 calități esențiale pe care acesta trebuie să le aibă. Maxwell a încurajat publicul din România să citească volumul, subliniind importanța unui leadership pozitiv și unificator într-o lume fragmentată.