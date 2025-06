Donald Trump dezvăluie cum au atacat iranienii baza americană din Qatar: „Au fost foarte drăguți. Ne-au spus: la ora 1 e ok?”

Donald Trump a spus, miercuri, într-o conferință de presă că Iranul a avertizat Statele Unite înainte de a bombarda baza militară americană din Qatar. „Au fost foarte drăguți”, a spus Președintele SUA. Mai mult, Donald Trump a spus că Teheranul a întrebat și dacă ora la care a plănuit atacul este pe placul americanilor. Președintele SUA a spus că datorită acestui avertisment întreaga bază a fost evacuată anterior bombardamentului.

Iran a lansat luni 14 rachete asupra bazei militare Al Udeid din Qatar, administrată de Statele Unite.

„Iranienii au fost foarte drăguți, ne-au avertizat. Au spus că vor bombarda (baza americană din Qatar n.red). La ora 1 e ok? Am spus da, e bine...și baza a fost evacuată, ca să nu fie rănit nimeni”, a spus Președintele american.

Donald Trump a spus că toate rachetele trase de Iran au fost distruse.

„Din cele 14 rachete de ultimă generație care au fost trase de Iran asupra bazei noastre, toate au fost dărâmate de echipamentul nostru. E uimitor. E uimitor, e ca și cum ai împușca un glonț cu un glonț. Nici măcar nu au fost surprinși. I-am întrebat dacă așa funcționează deobicei și au spus, în mare parte da, domnule. ”, a spus Donald Trump.

Trump:



Iran was very nice, they gave us warning. They said we’re going to shoot them. Is 1 o’clock ok?



I said it’s fine… and everybody was emptied off the base, so they couldn’t get hurt. pic.twitter.com/4mj6TLbEGm