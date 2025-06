Mexicul vrea să dea în judecată SpaceX din cauza resturilor de la exploziile rachetelor lui Elon Musk

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, amenință că va da în judecată SpaceX din cauza resturilor provenite de la exploziile rachetelor lansate de compania lui Elon Musk, care cad pe teritoriul mexican, scrie miercuri The Guardian.

Sheinbaum a declarat că guvernul analizează ce legi internaționale au fost încălcate de compania lui Musk, pentru a iniția „procesele legale necesare”, menționând că „există într-adevăr contaminare a unor zone” din cauza acestor incidente.

Recent, o rachetă SpaceX Starship a explodat în timpul unui test de rutină la baza Starbase din Texas, aproape de granița cu Mexicul, generând o "minge de foc" impresionantă.

?BREAKING: SpaceX’s Starship 36 just EXPLODED in a massive fireball in Texas - the blast was so violent it shook homes for miles.



