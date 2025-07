Cine ar putea candida la Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu nu spune nu. Fritz îl vede pe Drulă candidatul comun PNL-USR

Ciucu ar putea candida la Primăria Capitalei, însă Fritz îl vrea pe Drulă candidat comun. Colaj Foto: Agerpres

Ciprian Ciucu a fost întrebat, sâmbătă, înainte de Congresul PNL, dacă alegerea sa ca prim-vicepreşedinte al PNL este un prim pas spre o candidatură la Primăria Capitalei. "Evident că un astfel de vot de încredere din partea partidului este important", a spus Cirpiran Ciucu. În paralel, Dominic Fritz, preşedintele USR, vrea un candidat comun PNL-USR, susţinând că "Drulă ar fi un primar superb şi o variantă excelentă".

”Evident că un astfel de vot de încredere din partea partidului este important. Este importat să ai partidul cu tine. Am emoţii, nu vă zic că nu am emoţii, sper să am partidul cu mine şi mi se pare un pas esenţial”, a afirmat Ciucu.

El a mai fost întrebat ce le transmite delegaţilor PNL pentru a-l alege ca ca prim-vicepreşedinte.

"PNL are nevoie de o conducere care să se adapteze vremurilor. Avem nevoie de figuri noi, avem nevoie de figuri care au fost probate electoral şi care au demonstrat care au rezultate în spate. Nu poţi să pretinzi că schimbi lucrurile dacă nu ai rezultate în spate. Le transmit că îmi este oarecum teamă pentru viitorul partidului şi doar împreună putem duce partidul mai departe", a declarat Ciucu.

Dominic Fritz vrea un candidat comun PNL-USR: Drulă ar fi un primar superb şi ar fi o variantă excelentă

Preşedintele USR Dominic Fritz susţine că USR şi PNL ar trebui să aibă un candidat comun pentru Primăria Capitalei. "Eu cred că ar fi varianta cea mai sănătoasă pentru Bucureşti", a spus primarul Timişoarei la Insider Politic, care nu include şi PSD în planul unei candidaturi comune pentru Bucureşti, deşi USR şi PNL guvernează alături de social-democraţi.

"Nu cred că la Bucureşti neapărat există o compatibilitate”, susţine Fritz, care îl propune pe fostul lider USR, Cătălin Drulă, pentru funcţia de primar general.

"Drulă ar fi un primar superb şi ar fi o variantă excelentă", crede Dominic Fritz.

Fritz consideră ideea unui candidat comun ca fiind "cea mai sănătoasă variantă".

"Eu cred că ar fi varianta cea mai sănătoasă, cea mai ok pentru Bucureşti şi eu cred că Cătălin Drulă ar fi un primar superb şi ar fi o variantă excelentă. Cred că e şi pregătit, îşi doreşte, asta e important. Dar încă o dată, până când nu avem data alegerilor, nu cred că are rost acum să măsurăm draperii în primărie", a spus primarul USR.