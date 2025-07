Topul companiilor de stat care au datorii la buget de 9,2 miliarde de lei, aproape o treime din deficitul României

Veniturile încasate de unii conducători ai instituțiilor statului ajung la zeci de mii de euro pe lună. FOTO Getty Images

Companiile de stat au devenit adevărate găuri negre pentru bugetul României: primesc subvenții de miliarde, adună pierderi uriașe și plătesc salarii de top directorilor. Noul Guvern promite controale dure, iar premierul amenință că acolo unde nu mai există soluții, se va pune lacătul. Însumate, datoriile sunt de 9,2, ceea ce reprezintă o treime din deficitul bugetar pe 2025, de 30 de miliarde.

CFR Infrastructură, compania responsabilă de calea ferată din România, are pierderi acumulate de aproape 600 de milioane de lei și datorii triple: 1,8 miliarde de lei. Simu Alexandru este cel care se află în fruntea companiei și care încasează un salariu lunar de 35.750 de lei. Antena 3 CNN a încercat să afle cum a ajuns societatea în această situație, însă nu am primit un răspuns.

Datoriile CFR Călători se ridicau la 1,2 miliarde de lei în anul 2023

Situație similară găsim și la CFR Călători, cea care se ocupă de transportul public feroviar. În 2023, datoriile se ridicau la 1,2 miliarde de lei, iar pierderile de 210 milioane, iar anul trecut datoriile au fost de 214 milioane de lei. Compania este condusă de nimeni altu decât Traian Preoteasa care încasează 24.000 de lei lunar.

„În concepția unora, angajat și în conducerea statului trebuie să fim săraci lipiți pământului. Nu sunt sărac. În primul rând, nu am 5.000 de euro pe lună. Am 4.000 de euro numai de pe chiria din Dubai. Deci eu am peste 11.000 de euro pe lună”, a declarat Traian Preoteasa.

Nu a vrut să vorbească despre datoriile făcute, însă detaliile le-am primit de la purtătorul de cuvânt care spune că subvenția de stat nu acoperă de fapt cheltuielile.

„Este vorba despre plata biletelor care au reduceri substanțiale acordate de stat, respectiv de clasa politică, pentru că este o măsură politică socială. Aceea înseamnă subvenția 90% pentru studenți, 100% pentru elev”, a declarat Ada Mezeșan - purtător de cuvânt CFR Călători .

CFR Marfă are datorii de 4,7 miliarde de lei

CFR Marfă este compania de stat care are cele mai mari datorii la buget: 4,7 miliarde de lei, dar și pierderi de 320 de milioane de lei în 2024.

Societatea este acum în pas de faliment și până în august se va trasnforma în CFR Carpatica. Daniel Apostolache a condus această companie timp de 3 ani, însă în martie și-a mutat biroul la noua companie. Tot el ne explică cum a ajuns o gaură negară CFR Marfă.

„S-a ajuns ca urmare a ajutorului de stat considerat nelegal de Comisia Europeană în anul 2020, ca urmare a privatizării eșuate din anul 2013”, a declarat Daniel Apostolache - director CFR Carpatica.

Cât a fost la CFR Marfă, Daniel Apostolache încasa lunar 20.000 de lei. Odată cu mutarea în noua companie i s-a majorat și salariul la 26.000 de lei.

„O actualizare, să spunem, a cifrei, pentru că la CFR Marfă rămăsese neactualizat din motive că societatea era în impas”, a mai declarat Daniel Apostolache.

Tot în topul companiilor datornice este și Metrorex. Cu pierderi de 1,8 miliarde de lei, datorii duble de 5 miliarde de lei, compania oferă și spor de metrou pentru cei aproape 5.000 de angajați. Un spor de care beneficiază oamenii din subteran, dar și traducătorii de la etajul 9.

Mariana Miclăuș, directorul general Metrorex, încasează un salariu lunar de peste 15.000 lei, însă cu toate acestea, compania pe care o conduce este îngropată în datorii.

Și Termoenergetica are datorii de 1,5 miliarde de lei

Ajungem și la Termoenergetica, compania care se ocupă de livrarea agentului termic pentru jumătate de milion de bucureșteni. Echipa Antena 3 CNN a încercat să ia legătura cu directorul general Adrian Teodorescu, care încasează lunar aproape 20.000 de lei, deși compania este plină de datorii.

Explicațiile le-am primit, însă, în scris: datoriile de 1,5 miliarde de lei sunt din cauza unor compensații neplătite de primărie, dar și pentru starea avansată de degradare a sistemului de termoficare. Niciunul dintre managerii despre care am vorbit nu pare însă să aibă vreo responsabilitate în aduce companiile pe care le conduc pe linia de plutire.