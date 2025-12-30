Guvernul a aprobat contingentul de muncitori străini. Câți vin în România în 2026 și pentru ce meserii candidează

1 minut de citit Publicat la 21:28 30 Dec 2025 Modificat la 21:28 30 Dec 2025

Muncitori în construcții. Guvernul a aprobat contingenul de lucrători străini nou intrați în România, în 2026. Foto: Getty Images

Executivul a aprobat contingentul de lucrători străini nou admiși pe piaţa forţei de muncă din România în anul 2026 pentru a acoperi deficitul de personal din mai multe domenii, a anunţat marţi Ministrul Muncii, citat de Agerpres.

Conform surseci citate, este vorba despre 90.000 de mii de lucrători străini.

"Măsura vine în contextul în care angajatorii au raportat în mod repetat locuri de muncă vacante pe care nu le-au putut ocupa, iar cererea pentru avize de angajare a cetăţenilor din alte state este semnificativă", menționează ministerul într-un comunicat.

Conform instituției, principalele meserii în care se manifestă deficitul de personal sunt:

curier (26.275),

manipulant mărfuri (20.912),

muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (20.484),

muncitor în construcţia de clădiri (17.799),

lucrător comercial (16.246),

şofer de autoturisme şi camionete (12.237),

ajutor bucătar (12.077),

conducător auto transport rutier de mărfuri (11.135),

muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii (10.878)

agent de securitate (10.438).

În 2025 autoritățile române au eliberat mai puține avize de angajare pentru străini, comparativ cu 2024

Datele Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI) arată că până la 30 septembrie 2025 au fost eliberate 83.914 avize de angajare/detaşare pentru lucrători străini, iar în curs de soluţionare erau 7.418 de solicitări.

Prin comparaţie, în 2024 au fost emise 105.977 avize de angajare/detaşare.

În aceeaşi perioadă de referinţă, au fost eliberate 61.954 permise de şedere temporară în scop de angajare şi 156 de permise de şedere în scop de detaşare, faţă de 110.365 și, respectiv, 339 în anul 2024.

Datele comunicate de Ministerul Afacerilor Externe arată că, până în 26 septembrie 2025, au fost eliberate 42.544 de vize pentru angajare în muncă cetăţenilor străini care urmau să intre în România şi au fost respinse 9.851 cereri de eliberare a vizelor de lungă şedere pentru angajare în muncă/detaşare.

272 de astfel de vize au fost anulate/revocate, iar 4.648 de cereri sunt în curs de soluţionare.

Conform Inspecţiei Muncii, numărul de contracte individuale de muncă (CIM) noi ale salariaţilor cetăţeni ai unor state din afara Uniunii Europene, încheiate în perioada 1 ianuarie - 25 septembrie 2025, a fost de 73.213. În anul 2024, numărul total de CIM noi a fost de 98.966.

Contingentul de lucrători străini se stabileşte anual sau ori de câte ori este nevoie, prin hotărâre de Guvern, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale.