Guvernul reduce numărul de muncitori străini pentru a face loc bugetarilor care vor fi dați afară. O idee proastă, spun specialiștii

Lucrători în construcții. Sursă foto: captură video Antena 3 CNN

Piața muncii din România ultimilor ani consemnează o premieră, după ce Guvernul a hotărât să diminueze contingentul lucrătorilor străini din țara noastră.

Concret, în Consiliul Național Tripartit s-a decis diminuarea contingentului de lucrători non-europeni la 90.000 de persoane în 2026.

Prin această mișcare, responsabilii guvernamentali vor să lase loc pentru bugetarii care urmează să fie concediați.

Este cunoscut faptul că mulți dintre străinii veniți la lucru în România sunt asiatici care activează în construcții și în industria ospitalității sau sunt livratori și bone, iar specialiștii avertizează că aceste joburi nu se potrivesc cu profilul lucrătorilor de la stat.

De asemenea, este știut faptul că, până în prezent, coaliția de guvernare încă nu a luat decizia finală cu privire la disponibilizări

Mulți patroni spun fără ocolișuri că viitorii foști funcționari nu vor desfășura niciodată munca pe care o fac străinii veniți din Asia.

Ministrul Muncii: Nu există locuri de muncă "pentru străini" și "pentru români"

Însă ministrul Muncii, Florin Manole, este mai optimist și crede că măcar o parte dintre ei vor fi absorbiți de piața locală a muncii.

Ministrul respinge, de altfel, ideea că ar exista "locuri de muncă pentru români" și "locuri de muncă pentru străini".

"Avem lucrători străini în diferite domenii, de la IT pana la livratori. Există în București și livratori romani, există și bone românce. Eu nu cred că există locuri de muncă dedicate lucrătorilor asiatici și locuri de munca dedicate cetățenilor români", a spus Manole.

Ministrul este contrazis de patronii care folosesc forța de muncă din afara țării.

"Noi am solicitat un contingent de 150.000, astfel încât în țară să ajungă undeva la 100.000 de oameni. Însă în condițiile actuale, am fi fost fericiți și cu păstrarea contingentului la o sută de mii, pentru ca e nevoie de muncitori.

Vă repet, muncitorii aceștia vin pentru posturi pentru care nu sunt disponibili cetățeni români", declară Romulus Badea, președintele Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă din țara noastră, PIFM.

Specialist HR: Cei de la stat nu vor veni pe salariul minim sau pe joburi de muncitori

Există însă și unii antreprenori care cred că slujbele ocupate de străini ar putea fi efectuate și de români. Dar nu de către cei care vor fi dați afară din administrația centrală și locală.

"Noi nu importăm specialiști, ci importăm oameni fără nicio specializare, adică forță de muncă brută pe care o găsim în România într-o altă zonă decât cea a viitorilor disponibilizați de la Guvern. Și am putea să 'activăm' de acolo", arată Cătălin Mahu, antreprenor în domeniul HoReCa.

Nici în zona recrutorilor optimismul nu e prea mare, când vine vorba de soarta celor care își vor pierde locurile de muncă la stat.

"Bineînțeles că cei de la stat nu or să vină niciodată pe salariul minim pe economie și pe niște joburi de muncitori calificați sau necalificați, pentru că au și ei o pregătire, sunt obișnuiți cu un anumit salariu. Și sfatul meu pentru cei de la stat este reprofilarea", punctează Sorina Faier, specialist HR.

Străinii care lucrează în România vin în principal din Nepal, Sri Lanka și India.