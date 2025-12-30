Trei români se află printre cei 100 de turiști afectați de accidentul telecabinei din Italia. Ce s-a întâmplat cu ei

Răniții și turiștii blocați pe munte la Macugnaga au fost evacuați cu elicopterul. Foto: Profimedia Images

Trei români se numără printre cei aproximativ 100 de turiști care au rămas blocaţi pe munte în urma accidentului telecabinei Monte Moro din staţiunea Macugnaga, situată în nordul Italiei, în vecinătatea frontierei cu Elveţia.

Acccidentul produs marți s-a soldat cu rănirea a două persoane, după ce telecabina care urca s-a lovit de un zid la sosire, având viteză mare.

Răniții au fost evacuați cu elicopterul, întrucât telecabina nu a mai putut fi folosită.

Ceilalți aproximativ 100 de turiști au fost nevoiți să aștepte mai multe ore la 2.800 de metri altitudine, până ce autoritățile au reușit să-i coboare, tot cu elicopterul.

Cei trei români au fost, la rândul lor, salvați de pe munte și se află în stare bună, a declarat ministrul român de Externe, Oana Țoiu, citată de Agerpres.



"Pe parcursul ultimelor ore am ţinut legătura cu Consulatul General al României la Torino, care s-a autosesizat şi s-a aflat în legătură cu autorităţile italiene. Acestea au intervenit la faţa locului pentru evacuarea celor aproximativ 100 de persoane rămase blocate în telecabine şi avem veşti bune: cei trei cetăţeni români, despre care avem cunoştinţă, aflaţi în telecabină, au fost evacuaţi şi sunt într-o stare bună", a scris şefa diplomaţiei române, pe Facebook.

Ministru român: Operațiunile de salvare sunt în curs de finalizare

Ea a adăugat că sunt răniți grav în urma accidentului, iar operaţiunile de salvare sunt în curs de finalizare.

Totodată, Oana Ţoiu a reamintir că românii afectaţi şi familiile acestora au la dispoziţie non-stop numărul de telefon de urgenţă al Consulatului General al României la Torino.

