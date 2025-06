Formula 1: Valtteri Bottas ar putea reveni pe circuit, cu echipa Cadillac, din 2026

Pilotul finlandez, Valtteri Bottas, este aproape de o înţelegere cu echipa Cadillac pentru a reveni, din 2026, în Formula 1. Bottas, care în prezent este unul dintre piloţii de rezervă ai Mercedes, a alimentat speculaţia revenirii cu un video postat duminică, pe reţeaua X, scrie Agerpres.



În postarea făcută, pilotul finlandez deschide uşa unui Cadillac SUV şi poartă o discuţie cu o altă persoană.



''Acesta chiar este un scaun drăguţ'', spune Bottas în timp ce verifică scaunul şoferului. ''Nu mă deranjează'', spune el.



''Şi mai sunt încă două scaune'', subliniază cealaltă persoană. 'Ambele sunt libere", adaugă pilotul finlandez.



Întrebat de cealaltă persoană dacă doreşte să se aşeze, pilotul răspunde: ''Nu încă''.

Do we like this seat? pic.twitter.com/DhUuCdpGcB