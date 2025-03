F1: Cadillac se va alătura Campionatului Mondial de Formula 1 din 2026

Cadillac va deveni, în 2026, a unsprezecea echipă din Campionatul Mondial de Formula 1. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa Foto: Getty Images

Cadillac va deveni, în 2026, a unsprezecea echipă din Campionatul Mondial de Formula 1, au anunțat, vineri, agențiile internaționale de presă. Anunțul final a fost făcut de Federația Internațională de Automobilism și de Formula 1, după ce un acord în acest sens fusese semnat în toamnă, notează Agerpres.

Cadillac va deveni a unsprezecea echipă din grila de start a Formulei 1 începând cu 2026. Aceştia au susținerea TWG Motorsports și a producătorului auto american General Motors.

''Așa cum am spus în noiembrie, angajamentul General Motors de a aduce echipa Cadillac în Formula 1 a fost o demonstrație puternică și pozitivă a evoluției sportului nostru'', a spus Stefano Domenicali, președintele și directorul executiv al Formulei 1, într-un comunicat.



''Vreau să mulțumesc GM și TWG Motorsports pentru angajamentul lor constructiv timp de mai multe luni și aștept cu nerăbdare să salut echipa pe grila de start din 2026 pentru ceea ce va fi un an interesant în Formula 1'', a mai adăugat acesta.



Circa 300 de persoane lucrează la proiectul a aprobare a echipei, iar Dan Towriss, directorul executiv al TWG Motorsports, a subliniat că efortul va crește, notează sursa.



''Timp de un an de zile am lucrat alături de GM pentru a construi o fundație robustă pentru o intrare extraordinară în Formula 1. Acum, cu 2026 în vizor, după aprobarea finală din partea FIA și a conducerii Formulei 1, vom accelera eforturile noastre, ne vom extinde baza, vom lucra cu tehnologii de ultimă oră și vom continua să adunăm talente de primă mână'', a explicat Dan Towriss.



Inițial, Ferrari va furniza propulsoarele și cutiile de viteze pentru Cadillac, după care acestea vor fi produse de General Motors.