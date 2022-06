Adrian Chesnoiu, declarații de ultimă oră: ”Acesta a fost motivul pentru care am demisionat”

”Cred eu că în mandatul acesta scurt, de 6 luni de zile, am și reușit să fac o parte din lucrurile acestea bune și e cumva meritul echipei pe care am avut-o la Ministerul Agriculturii, pentru că am reușit într-un timp foarte scurt să facem lucruri care stagnau de foarte multă vreme.

Evident că suspiciunile de azi nu vizează activitatea aceasta legată de politicile agricole și de activitatea din agricultură, ci anumite lucruri administrative. Sunt un om responsabil și așa cred că m-ați cunoscut cu toții.

Eu consider că atunci când ai o calitate și o demnitate publică, nu trebuie să fie vorba despre privilegii personale și vorbim despre o responsabilitate socială pe care o avem cu toții față de cetățeni.

Acesta a fost și motivul pentru care, fără niciun fel de ezitare, în momentul în care am aflat din presă că s-au ridicat anumite suspiciuni la adresa mea, am luat decizia de onoare, individual, fără să mă consult cu absolut nimeni, de a demisiona din funcția de ministru, de a mă autosuspenda din partid și de a le solicita colegilor mei din toate grupurile parlamentare să voteze cererea de încuviințare a procurorilor în vederea derulării activităților specifice.

Adrian Chesnoiu a studiat dosarul trimis de Direcția Națională Anticorupție aleșilor pentru a solicita ridicarea imunității.

Fostul ministru al Agriculturii este cercetat de Direcția Națională Anticorupție pentru acuzații privind trucarea unui concurs organizat de Ministerul Agriculturii.

DNA a cerut începerea urmăririi penale pe numele ministrului Agriculturii, Adrian Chesnoiu, pentru abuz în serviciu și ridicarea imunității.

În urmă cu scurt timp, DNA a cerut ridicarea imunității pentru Adrian Chesnoiu.

Sunt acuzații de abuz în serviciu și instigare la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informațiile care nu erau destinate publicității.

Mai exact, procurorii DNA au suspiciuni că, în perioada 9 februarie - 11 aprilie 2022, ministrul ar fi determinat o persoană din subordine să îi dea acces la mai multe subiecte concepute pentru probele scrise ce urmau să fie susținute cu ocazia organizării a patru concursuri pentru ocuparea unor posturi la direcții județene.

Subiectele respective ar fi ajuns ulterior la patru candidați, dintre care, în urma susținerii probelor scrise și orale, doar trei dintre ei au promovat.

DNA mai precizează că la intervenția directă a ministrului Agriculturii în cazul unuia dintre candidați, membri comisiei ar fi fost nevoiți să îl promoveze pe acesta, în condițiile în care nu obținuse un rezultat corespunzător.

Acel candidat a obținut până acum peste 33.000 de lei venituri salariale ca urmare a acceptării acestui post.