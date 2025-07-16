Cel mai lung val de căldură din istoria Turciei. Sunt incendii puternice și peste 48 de grade pe malul european

Un incendiu forestier face ravagii în Peninsula Gallipoli, pe malul european al Turciei. Autorităţile au evacuat locuitorii a două sate, după ce incendiul care a izbucnit într-o zonă agricolă s-a extins spre zonele locuite.
În ultimele zile, au izbucnit numeroase incendii în estul țării, ca urmare a faptului că Turcia traversează cel mai lung val de căldură din istorie.
În unele zone s-au înregistrat peste 48 de grade Celsius.
Tekirdağ Şarköy’de yangın köylere doğru ilerliyor.— İlker Yıldız (@ilkeryildiz91) July 15, 2025
Havadan destek şart. pic.twitter.com/rBejNgNgal
Autorităţile au trimis 130 de pompieri, cu zeci de autospeciale, două avioane şi patru elicoptere pentru stingerea incendiului.
Şarköy’deki Yangın 1915 Çanakkale Köprüsü Kavakköy Tesislerine Yaklaştı— Geliboluda (@geliboluda) July 15, 2025
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyerek Gelibolu sınırına dayandı.
Alevler, 1915 Çanakkale Köprüsü Kavakköy tesislerine kadar ulaştı. Bölgedeki ekipler… pic.twitter.com/tK4QuzjD53