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Cel mai lung val de căldură din istoria Turciei. Sunt incendii puternice și peste 48 de grade pe malul european

G.M.
<1 minut de citit Publicat la 09:05 16 Iul 2025 Modificat la 09:05 16 Iul 2025
incendii turcia
Un incendiu forestier face ravagii în Peninsula Gallipoli, pe malul european al Turciei. FOTO: colaj foto capturi X

Un incendiu forestier face ravagii în Peninsula Gallipoli, pe malul european al Turciei. Autorităţile au evacuat locuitorii a două sate, după ce incendiul care a izbucnit într-o zonă agricolă s-a extins spre zonele locuite.

În ultimele zile, au izbucnit numeroase incendii în estul țării, ca urmare a faptului că Turcia traversează cel mai lung val de căldură din istorie.

În unele zone s-au înregistrat peste 48 de grade Celsius.

Autorităţile au trimis 130 de pompieri, cu zeci de autospeciale, două avioane şi patru elicoptere pentru stingerea incendiului. 

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Etichete: incendii turcia canicula

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