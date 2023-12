Sarcină grea pentru șoferi: așteaptă și un an ca să afle ce alcoolemie aveau sau ce droguri au consumat

După testarea antidrog sau cu etilotestul urmează testarea răbdării şi a nervilor. Conducătorii auto aşteaptă chiar şi un an să afle, de la serviciile de medicină legală, ce alcoolemie aveau ori la ce tipuri de droguri au ieşit pozitivi. În tot acest timp, nu au dreptul să conducă.

Perioada de aşteptare este cumplită pentru cei nevinovaţi şi mai ales pentru şoferii profesionişti, care odată cu suspendarea permisului îşi pierd şi locul de muncă.

După avalanşa de tragedii provocate pe şosele de conducătorii auto beţi sau chiar drogaţi, poliţiştii rutieri au intensificat controalele.

Doar în primele 10 luni ale anului, au fost depistaţi peste 3.000 de şoferi sub influenţa stupefiantelor, cu peste 700 mai mulţi decât în 2022. Aşa a crescut şi numărul analizelor făcute la serviciile de medicină legală.

În urmă cu 15 ani, la Institutul Naţional de Medicină Legală se făceau 300 de analize anual pentru conducătorii auto acuzaţi că au consumat băuturi alcoolice. Acum, numărul testărilor este de zece ori mai mare.

Peste 3.500 de astfel de analize se fac an de an atât pentru conducătorii auto aflaţi sub influenţa băuturilor alcoolice, cât şi a substanţelor stupefiante.

”Dacă noi ştim de cel puţin 15 ani că sistemul este supraaglomerat, e clar că ar fi trebuit să rezolvăm chestiunea sistemic. În momentul de faţă, pentru a grăbi rezultatele de la medicină legală, trebuie sa le plătim noi pentru că avem o problemă de birocraţie, dar şi financiară”, a declarat avocatul Adrian Cuculis.

Şi chiar dacă şoferii fac analizele pe propria cheltuială, tot au de aşteptat aproape o lună. Ceilalţi spun că stau şi jumătate de an sau chiar un an întreg să primească rezultatele de la medicină legală. Este şi cazul lui Marius, un tânăr din Capitală.

”Eu am băut o bere, undeva cu 8-9 ore inainte de a ma urca la volan si de 9 luni eu tot aştept rezultatele de la Medicină Legală. Am rămas fără permis, fără loc de muncă. Lucram la o companie de ride sharing. Nu iînțeleg ce se întâmplă”, spune Marius, unul dintre șoferii afectați.

Pentru a grăbi lucrurile şi a veni în ajutorul celor găsiţi nevinovaţi, legea a fost modificată recent.

Nu trebuie să mai aștepți pana când procurorul emite clasare, ci pur și simplu, pe baza rezultatului de la Medicină Legală, practic îți este restituit permisul de conducere.

Deşi modificarea legii este de bun augur, este insuficientă pentru a debloca numărul uriaş de dosare.