Spectatorii de la Longevity Expo Forum Fest, decişi să îşi schimbe stilul de viaţă. Sfaturile primite pentru echilibru emoțional

Acceptarea emoțiilor, practicarea recunoştinţei şi stabilirea limitelor sănătoase, printre sfaturile pentru echilibru emoțional. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Longevity Expo Forum Fest a ajuns la final. Au fost două zile de conferințe, demonstrații live, prezentare de tehnologii medicale revoluționale, interacțiune între public și experți de top care au răspuns tuturor întrebărilor legate de sănătate și longevitate. Numeroşi spectatori au mărturisit că îşi vor schimba stilul de viaţă şi se vor folosi de informaţiile preţioase aflate. Evenimentul organizat de Antena 3 CNN și revista Longevity a reușit să creeze o platformă de discuție între specialiști și publicul larg, aducând în prim-plan soluții inovatoare pentru prelungirea vieții și menținerea sănătății pe termen lung.

După două zile pline de evenimente şi informații legate de terapii revoluționare precum oxigenoterapia și ozonoterapia, soluții personalizate pentru sănătatea pielii și discuții despre regenerare celulară și echilibru emoțional, a venit vremea concluziilor. Una dintre ele a fost aceea că întinerirea este posibilă.

"Rămânem cu energie bună, însă, cel mai important: participanţii, să ştiţi că au plecat acasă cu foarte multe notiţe, iar unii ne-au spus că îşi vor schimba stilul de viaţă şi vor pune în practică tot ceea ce au aflat astăzi, dar şi ieri de la experţii internaţionali şi ne fererim aici la terapii revoluţionare, la metode, la soluţii, inclusiv la suplimente alimentare, care ne pot face viaţa mai frumoasă şi mai lungă, însă, şi sănătoasă", a spus Cristina Ştefan, reporter Antena 3 CNN.

În cadrul celei de-a doua zile a evenimentului Longevity Expo Forum Fest, organizat de Antena 3 CNN și revista Longevity, dr. Eduard Dănăilă, medic primar oncologie și Șef Secție Oncologie Medicală la Centrul Oncologic Sanador, a transmis un mesaj esențial publicului: prevenția salvează vieți.

Iată 7 sfaturi pentru echilibru emoțional, inspirate de recomandările unor specialiști de renume în psihologie și sănătate mintală, precum Dr. Daniel Goleman, Dr. Brene Brown, Dr. Susan David și Dr. Jon Kabat-Zinn:

practică acceptarea emoțiilor – nu îți reprima emoțiile negative. În loc să le eviți, încearcă să le observi fără judecată. Emoțiile vin și pleacă, iar conștientizarea lor este primul pas spre echilibru;

exersează recunoștința zilnic – scrie 3 lucruri pentru care ești recunoscător în fiecare zi; e un obicei simplu care îmbunătățește starea de spirit și reduce stresul;

stabilește limite sănătoase – fii atent la nevoile tale și nu te suprasolicita; echilibrul emoțional vine și din capacitatea de a spune "nu" fără vinovăție;

fii prezent: mindfulness – meditația sau respirația conștientă ajută la reducerea anxietății și clarificarea gândurilor. 10 minute pe zi pot face diferența;

cultivă conexiuni autentice – vorbește deschis cu persoane de încredere. Relațiile de sprijin sunt cheia pentru reglarea emoțională.

ai grijă de corpul tău – somnul de calitate, alimentația echilibrată și mișcarea regulată influențează direct sănătatea emoțională. Nu le neglija.

redefinește eșecul – nu te identifica cu greșelile. Învață din ele și mergi mai departe cu încredere. Este o formă de maturitate emoțională.

"Cea de-a doua ediţie a Longevity Expo Fest a coincis cu apariţia pe piaţă al celui de-al noulea număr al revistei Longevity şi a făcut ca, practic, revista să prindă viaţă pe o scenă animată de specialişti de renume internaţionali – din diverse domenii, toate integrate longevităţii. Pe parcursul a douăsprezece conferinţe şi a mai multor demonstraţii practice şi chiar sesiuni de întrebări şi răspunsuri. A fost o sărbătoare a longevităţii şi, de ce nu, o sărbătoare a revistei Longevity, extrem de onorată de participarea unei pleiade de experţi, aşa cum spuneam, de renume internaţional. Publicul a fost extrem de numeros, aşa cum spuneai şi tu, a petrecut două zile extraordinare alături de noi. Şi am învăţat cu toţii, după ce am primit informaţii extrem de noi, extrem de interesante şi, mai ales preţioase, am învăţat cu toţi că puterea, forţa care ne ghidează către longevitate este, de cele mai multe ori, în noi înşine, că o viaţă lungă, împlinită şi sănătoasă pe întreg parcursul ei, lucru extrem de important, este posibilă. Aşa cum posibilă este şi întinerirea", a declarat Mona Lisa Popa, redactor şef Longevity Magazine, la "News Hour with CNN".

Întrebată când va fi următoarea ediţie Longevity Expo Forum Fest, Mona Lisa Popa a dezvăluit: "Bucuria pe care ne-a dat-o satisfacţia spectatorilor noştri ne face să purcedem în cel mai scurt timp la organizarea celei de-a treia ediţii, care va coincide şi de această dată cu apariţia următorului număr al revistei Longevity. Aşadar, pentru entuziaştii longevităţii, cea de-a treia ediţie a Longevity Expo Forum Fest va coincide cu ediţia de toamnă. Deci, toamna vine pentru ei cu un nou număr al revistei Longevity şi cu cea de-a treia ediţie a Longevity Expo Forum Fest".

Cea de-a treia ediţie a evenimentului Longevity Expo Forum va avea loc peste trei luni, odată cu lansarea următorului număr al revistei Longevity.